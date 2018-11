Roma | anche Kolarov out in nazionale | emergenza difesa per Di Francesco

Roma - Totti va in gol anche davanti alla cinepresa : l'autobiografia può diventare un film : Il casting, forse, si aprirà a breve, ma il lavoro apparentemente sembra titanico. Dopo le eccellenti identificazioni - in alcuni casi storiche - come quelle tra Robert De Niro e Jack La Motta, Chris ...

Terremoto Rimini - il rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...

Bolzano al top per la qualità della vita. Balzo indietro per Roma. male anche Venezia e Firenze : E' Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Balzo indietro della capitale: Roma retrocede di 22 posizioni. male anche Venezia. Stabili Napoli, in terzultima ...

L’alternativa a Roma passa anche per il congresso del Pd laziale : Come altre volte è avvenuto anche questa volta la strada l'hanno indicata i cittadini. Nella Capitale del degrado e dell'impoverimento delle persone, la scintilla l'hanno accesa un gruppo di donne chiamando a raccolta i cittadini e occupando piazza del Campidoglio. Da quel momento, in città è un fiorire di iniziative e di reti che si organizzano su grandi e piccoli problemi. Basta sbirciare i social per rendersi conto di ...

Qualità della vita - la classifica : Bolzano la provincia migliore. Retrocede Roma - male anche Venezia e Firenze : Resta Bolzano, come era stato nel 2017, il luogo del miglior vivere. Lo sostiene l’indagine sulla Qualità della vita nelle province italiane realizzata da Italia Oggi (in edicola lunedì) con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 20esima edizione. Dietro alla provincia altoatesina ci sono Trento e Belluno. Peggioramento della capitale: Roma Retrocede di 22 posizioni. male anche Venezia e Firenze che hanno perso rispettivamente 21 e 17 ...

Diesel Euro 3 : divieto di circolazione anche a Roma e nel Lazio : Oltretutto si cercheranno degli accordi con il Ministero dell'Economia per trovare le risorse necessarie a finanziare la sostituzione dei veicoli oggetto di divieti. Sei milioni di Euro saranno il ...

Milan - emergenza senza fine : si ferma anche Romagnoli : MilanO - Lo stillicidio prosegue. Si ferma anche Romagnoli a causa di una contrattura muscolare accusata durante il ritiro con la Nazionale. Le condizioni del calciatore saranno valutate domani dallo ...

Roma - mazzette sulle pompe funebri : 18 a processo. Anche ex deputati Domenico e Luca Gramazio. E la famiglia Taffo : Sono diciotto le persone che saranno processate alla fine dell’inchiesta sul cosiddetto “business del caro estinto“. Ventuno sono stati prosciolte, due assolte, una invece è stata condannata a sei mesi col rito abbreviato. Si chiude così l’udienza preliminare della maxi indagine sul sistema di mazzette che per anni avrebbe riguardato agenzie funebri e diversi ospedali di Roma, tra cui il San Camillo, il Sandro Pertini, il ...

Roma - in alcune zone del centro città si va verso il pagamento della sosta auto anche per i residenti : “Se hai i soldi per l’auto, devi mettere in preventivo anche quelli per poterla custodire. Non posso regalarti suolo pubblico per questo”. La polemica è servita. Ma se ultimamente il M5S a tutti i livelli è stato accusato di incoerenza ideologica (vedi le questioni Tav, Tap e condoni vari) a Roma sul fronte della viabilità si procede nella direzione ampiamente annunciata negli anni: la ‘guerra’ alla mobilità privata. ...

Roma - tendopoli Baobab per migranti sgomberata all’alba. Salvini : «Basta alle zone franche senza legalità» : Ruspe e polizia per identificare centinaia di persone che vivono a piazzale Maslax in un accampamento alle spalle della stazione. I volontari: «Le questioni sociali si risolvono così: polizia e ruspa». Zingaretti: «Quando tocca a Casapound?»

