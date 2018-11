Roberto Mancini | “Stiamo giocando bene | bravi gli esordienti Nel 2019 dobbiamo vincerle

Italia - il 'piano B' di Roberto Mancini : Tonali riporta la cadetteria in azzurro : Archiviata la parentesi Nations League, terminata col pareggio con il Portogallo che ha sancito la qualificazione dei lusitani lasciando un sapore agrodolce ai tifosi azzurri, l'Italia ritorna in campo per sfidare gli Stati Uniti del Ct ad interim Dave Sarachan. Sarà un test importante per Roberto Mancini che, nell'mmediato futuro, dovrà necessariamente andare a caccia di un nuovo bomber che raccolga l'eredità, solo per citare gli ultimi, dei ...

Italia-Usa - la probabile formazione degli azzurri : quanti cambi in vista per Roberto Mancini : Ultima partita del 2018 per la Nazionale italiana che affronta gli Stati Uniti in amichevole a Genk, tanti cambi di formazione per Mancini La Nazionale italiana si prepara per l’ultimo appuntamento di questo deludente 2018, caratterizzato dall’assenza ai Mondiali di Russia e dalla mancata qualificazione alle Final Four di Nations League. Jennifer Lorenzini/LaPresse Gli azzurri chiuderanno i propri impegni a Genk, dove ...

Nazionale col problema del gol? Per Roberto Mancini è “solo sfortuna” : Roberto Mancini è tornato a parlare in conferenza stampa del problema del gol per la Nazionale italiana “Il problema del gol? Se non segni non vinci, questo è sicuro, però abbiamo creato tante palle gol contro Ucraina e Polonia e anche col Portogallo”. Il ct azzurro, Roberto Mancini, si esprime così sulle difficoltà realizzative della sua Nazionale. “Dobbiamo continuare a creare occasioni e giocare bene in attacco. Penso ...

Che Tempo Che Fa - puntata del 18 novembre 2018 : Roberto Mancini e Giorgio Chiellini

Calcio - Nations League 2018-2019 : Italia-Portogallo 0-0. Il CT Roberto Mancini : “Passo in avanti rispetto alla gara in Polonia” : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di Calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Andiamo a scoprire le dichiarazioni del Commissario Tecnico ai microfoni di Raiuno rilasciate a fine gara. Il CT ha sottolineato la buona prestazione ...

Nazionale - Roberto Mancini lancia Immobile : 'Deve segnare'/ Sfida al Portogallo : 'Spiace non ci sia Cr7' - IlSussidiario.net : Nazionale, Roberto Mancini lancia Immobile: 'Deve segnare'. Ultime notizie Nations League, Sfida al Portogallo: 'Spiace non ci sia Cr7'

Roberto Mancini : “L’Italia non è mai morta. Immobile? Probabile titolare col Portogallo. E gli obiettivi…” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani affronterà il Portogallo a San Siro in un incontro valevole per la Nations League. Gli azzurri sperano di battere i Campioni d’Europa per continuare a inseguire una difficile qualificazione alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA, la nostra Nazionale tornerà nello Stadio in cui ha mancato la qualificazione ai Mondiali e spera naturalmente di riscattarsi. Il CT ...

Italia-Portogallo - le probabili formazioni : dubbi in attacco per Roberto Mancini : Il ct azzurro ha deciso di optare per il 4-3-3, in attacco si giocano il posto da punta centrale Immobile e Berardi Obiettivo tre punti per l’Italia nell’ultimo appuntamento della Nations League, gli azzurri chiuderanno domani con il match casalingo contro il Portogallo, prima dell’ultima sfida tra portoghesi e Polonia. Jennifer Lorenzini/LaPresse La Nazionale italiana è obbligata alla vittoria per sperare nella ...

Roberto Mancini - tre sconosciuti convocati con l'Italia : la strana scelta a un anno dal crac-Ventura : A un anno dall' Apocalisse la Nazionale torna a Milano. Domani sera a San Siro, 20.45, gli azzurri sfideranno il Portogallo nella gara valida per la quinta giornata della Nations League che potrebbe ...

Probabili formazioni Italia-Portogallo - Nations League calcio 2019 : Roberto Mancini pensa ad Immobile al centro del tridente offensivo : Sabato 17 novembre alle 20.45 l’Italia affronterà il Portogallo nell’ultima sfida della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. A San Siro gli azzurri devono battere i lusitani per poter sognare la qualificazione alla Final Four, che arriverà poi in caso di un risultato favorevole nella successiva sfida tra Portogallo e Polonia (clicca qui per le possibili combinazioni per la qualificazione). Andiamo quindi a scoprire le scelte dei ...

Calcio - Nations League 2019 : gli attaccanti azzurri sono tornati a segnare. Nuove opzioni offensive per Roberto Mancini : La sfida con il Portogallo si avvicina e non è un mistero che i principali dubbi del commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio Roberto Mancini riguardino il reparto d’attacco. L’allenatore azzurro è alla ricerca della migliore soluzione offensiva per tentare di conquistare una vittoria che terrebbe aperte le possibilità di qualificazione dell’Italia alle Final Four della Nations League 2019. In particolare, dando ...

Calcio - Roberto Mancini : “Vogliamo vincere il girone della Nations League. Strada tracciata dopo la partita contro la Polonia” : Torna protagonista la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini in questa settimana dedicata agli incontri della Nations League 2019. Scongiurato l’incubo della retrocessione in Lega B, gli Azzurri vogliono ripartire dall’ottima prestazione vittoriosa in Polonia per provare a superare il Portogallo, capolista del gruppo 3 a quota 6 punti. I nostri portacolori scenderanno in campo sabato 17 novembre a San Siro con la voglia di ...

Italia - le parole di Roberto Mancini in conferenza LIVE : LIVE 14:41 12 nov Cosa pensi del gesto di Mourinho? Non ha fatto niente di eccezionale, ma noi dobbiamo migliorare su questa cosa degli insulti. 14:41 12 nov Proverete a dare continuità alla gara con ...

Ecco chi è Vincenzo Grifo - la sorpresa dei convocati di Roberto Mancini : tifoso dell’Inter ma piede ‘alla Calhanoglu’ : Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha diramato nella giornata di oggi l’elenco dei convocati per le prossime due partite della Nazionale, impegni molto importanti contro Portogallo e Stati Uniti per valutare i migliori della squadra dopo le ultime prestazioni. Dopo i primi ‘esperimenti’ il Ct ha intenzione di puntare su un determinato numero di calciatori ma ancora serviranno alcuni mesi per valutare diversi ...