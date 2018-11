Rimpasto governo M5s-Lega Gelo tra Salvini e Di Maio | saltano Toninelli e Grillo?

Governo - allarme al Senato : pronto il Rimpasto nelle commissioni per i 5 stelle ribelli : E' esplosa una nuova questione nel Governo giallo-verde. Poco prima dell'inizio del Consiglio dei ministri c'è stata infatti la bocciatura dell 'emendamento sul condono di Ischia. E al Senato è stato ...

Voto Usa - perché l'America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal Rimpasto di governo : Un altro punto di contatto è la Cina, sia tra repubblicani che democratici c'è allarmismo sulla crescita dell'economia cinese, accusata anche di rubare idee dell'hi-tech Usa. Su questo fronte sia l'...

Voto Usa - perché l’America divisa è il miglior risultato possibile. E Trump riparte dal Rimpasto di governo : l’America dopo il Voto è un paese diviso in due. E non è detto che sia un male. La parola chiave è “bilanciamento”. Molti commentatori parlano del “risultato migliore possibile” per gli Stati Uniti e il mondo. Per questo le Borse festeggiano. Trump ha detto che ora «è tempo di far le cose insieme e di far sì che il miracolo economico americano continui», ha detto confermando anche un rimpasto nei vertici ...

Qatar : emiro dispone Rimpasto governo e vertici principali società statali tra cui Qatar Petroleum e Fondo Qia : L'emiro Al Thani ha inoltre ha emanato decreti per la ristrutturazione dei consigli di stato di Qatar Petroleum , Qp, e Qatar Investment Authority , Qia, , il nono più grande Fondo sovrano del mondo ...

Governo - possibile un Rimpasto : via i dissidenti grillini - dentro la Meloni : Il Governo giallo-verde presto potrebbe diventare anche nero: Salvini è stato allertato da Di Maio che all'interno del Movimento 5 Stelle ci sarebbero dei parlamentari molto scettici sulle politiche del partito e starebbero lavorando per farlo spaccare. Così nell'esecutivo qualcuno starebbe pensando di far fuori i dissidenti e mettere dentro il gruppo di Fratelli d'Italia della Meloni. Governo, dissidenti grillini tentano di spaccare il ...

CRISI DI GOVERNO?/ Salvini e Di Maio s'inventano un doppio Rimpasto : Governo sull'orlo di una CRISI di nervi a causa del decreto fiscale, al quale Di Maio non può dire sì. Ecco le due soluzioni sulle quali si ragiona nel palazzo.

Non si vira a destra. Macron fa un Rimpasto di governo centrista : Parigi. Dopo due settimane di speculazioni e critiche veementi da parte dell’opposizione, è stato annunciato, a Parigi, il rimpasto di governo, il terzo dall’inizio del quinquennio di Emmanuel Macron. Quattro ministri uscenti, otto in entrata, per un esecutivo che conta ora trentaquattro membri, di

Francia - Rimpasto di governo. Castaner è nuovo ministro dell’Interno : fedelissimo di Macron e delegato generale di En Marche : rimpasto di governo in Francia. A due settimane dalle dimissioni del ministro dell’Interno Gérard Collomb che è tornato nella sua Lione per correre da sindaco, sono stati annunciati i nuovi membri dell’esecutivo che sarà ora composto da 35 ministri (tre in più rispetto alla formazione precedente). “Il mandato politico resta identico”, è la nota dell’Eliseo. “L’azione della squadra di governo agirà nella ...

