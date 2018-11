Rimini | prima tenta di violentare ragazzino poi lo aggredisce e rapina

Teatro Galli di Rimini - scoppia la prima grana. "In quei posti non si vede" : Rimini , 17 novembre 2018 - Tante segnalazioni e lamentele sono arrivate dopo il 28 ottobre , storica giornata di inaugurazione del Galli , all'ufficio Teatro del Comune. Che ha, tra i vari compiti '...

Ducati – Il Rimini Street Food sbarca in televisione : ecco come seguire la prima guida di cibi da strada : Rimini Street Food diventa un format televisivo trasmesso su Food Network/Discovery (canale 33 del digitale terrestre). Ducati protagonista dei quattro appuntamenti in onda dal 18 novembre Rimini Street Food, la prima guida al cibo di strada, diventa un format televisivo che andrà in onda in quattro appuntamenti su Food Network, il nuovo canale 33 del digitale terrestre, interamente dedicato al mondo del Food. Si inizia il 18 novembre con ...