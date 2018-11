Rilascio EMUI 9 con Android Pie su Huawei P20 | distribuzione globale

Non a tutti piacerà EMUI 9 su Huawei e Honor per una limitazione ma a breve dettagli sul Rilascio : Una buona e una cattiva notizia per il rilascio di EMUI 9 su Huawei e Honor. Nello scorso weekend non siamo stati affatto avari di dettagli in merito al rilascio del firmware che sarebbe dovuto giungere lo scorso 10 novembre ma che tuttavia ha disatteso le speranze di molti user. Come ampiamente raccontato, la stessa Huawei ha suggerito a molti suoi clienti di avere pazienza ma nel frattempo, è giunta la certezza che il firmware in questione ...

Che fine ha fatto EMUI 9.0 su Huawei e Honor? Annuncio data Rilascio negato : A 24 ore dal mancato rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor compatibili, non potevamo che ritornare sulla spinosa questione. Nella giornata di ieri, c'era molta attesa per il rilascio globale della nuovissima interfaccia accompagnata, naturalmente da Android 9 Pie: eppure nessuna notifica è giunta sugli smartphone già individuati per il primo roll-out con sommo rammarico degli utenti e non senza qualche protesta social. La ...