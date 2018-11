Rihanna | «Domani è troppo tardi»

vanityfair

(Di martedì 20 novembre 2018) La festa di compleanno dia New YorkLa festa di compleanno dia New YorkLa festa di compleanno dia New YorkLa festa di compleanno dia New YorkLa festa di compleanno dia New YorkEcco un estratto dell’intervista di copertina che Vanity Fair dedica a, sul numero 47 in edicola fino al 22 novembre 2018 A Parigi è una serata di nebbia, eha appena terminato un incontro con il suo commercialista nella suite sull’attico del Four Seasons Hotel. A quest’ora, le luci della Tour Eiffel sono spente già da tempo. Robyn «» Fenty è una creatura della notte. I picchi di creatività spesso li ha dopo la mezzanotte, un ritmo che ha acquisito presto nel corso della sua carriera musicale. Nell’ambiente buio e insonorizzato di uno studio di registrazione, il tempo è elastico. Dopo il nostro incontro, avrà ancora una valanga di email cui ...