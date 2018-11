Rifiuti | firmato protocollo d' intesa | ' Droni | esercito e vigili del fuoco'

Blastingnews

: Firmato il “Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti”. Il Governo del cambiamento dichiara guerra ai ro… - AlfonsoBonafede : Firmato il “Piano d’azione per il contrasto dei roghi di rifiuti”. Il Governo del cambiamento dichiara guerra ai ro… - SkyTG24 : Dopo il vertice di Governo, è stato firmato a #Caserta il protocollo per i #rifiuti nella #TerraDeiFuochi. I dettag… - MFantinati : Il governo è in Campania per dire mai più #TerradeiFuochi. Abbiamo finalmente firmato il “Piano d’azione per il con… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Al termine di settimane tristemente caratterizzate da incendi nel mondo, è stato siglato nella sede della Prefettura di Caserta ild'sulla Terra dei Fuochi per dire stop ai roghi dolosi. La soluzione? Forze dell'ordine,in ricognizione edelsull'attenti. Il premier Conte dirime la bagarre tra i suoi due vice sventolando il Contratto di Governo: l'indirizzo è chiaro. Per tutelare la salute della popolazione e arginare il fenomeno delle discariche abusive e degli incendi dolosi – dice Conte in conferenza stampa a Caserta – il governo ci deve mettere “sensibilità ma anche decisione”. Grande assente il vice Salvini, ma fonti ufficiali rassicurano: “Indossa uno smoking per la cena di Gala con l'emiro del Qatar”. L'obiettivo, a quanto sostiene il vice di Maio, è di tornare a dare respiro a "questa terra, per anni ricettacolo dialtrui. È ora di ...