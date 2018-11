Rifiuti classificati come stracci della sala macchina Così l' Ong risparmiò

ilgiornale

: RT @mgdj56: 'Rifiuti classificati come stracci della sala macchina'. Secondo la procura di Catania la gestione illecita dei rifiuti avreb… - annamariamarco : RT @mgdj56: 'Rifiuti classificati come stracci della sala macchina'. Secondo la procura di Catania la gestione illecita dei rifiuti avreb… - FrancoCappellet : @CloBonfardino Forse le sfugge un fatto: non è comune mangiare i rifiuti classificati come speciali... - rosabta : @FedeGrazie @lauraBarieri @MSF_ITALIA Quindi per lei è normale e lecito che abbiano smaltito rifiuti classificati c… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Per la procura di Catania i 24 indagati nell'inchiesta suipericolosi scaricati dalla Ong nei porti italiani erano "consapevoli"pericolosità degli indumenti indossati dai migranti.pericolosi che sarebbero strati smaltiti "in modo indifferenziato, insieme aisolidi urbani" e che invece avrebbero dovuto trattare in altro modo, "in quanto fonte di trasmissione di virus o agenti patogeni contratti durante il viaggio,emergeva tra l'altro anche dai S.A.R. Report Rescues in relazione alle condizioni sanitarie dei migranti assistiti a bordo dell'Aquarius, dove si segnalano frequenti casi di scabbia, Hiv, infezioni del tratto respiratorio quali tubercolosi, meningite".L'inchiesta si è svolta tra il gennaio del 2017 e il maggio del 2018 e coinvolge due navi, la Vos Prudence e la Aquarius. In totale 44 sbarchi in 11 diversi porti italiani, tutti al Sud. ...