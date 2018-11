Renzi elogi al sindaco di Roma | Virginia Raggi | “Complimenti sindaco”

blogitalia.news

(Di martedì 20 novembre 2018)con una nota sociala l’operato diper la questione delicata dei casamonica Ho criticato spesso ildiper la mancanza di pulizia, per la qualità del manto stradale o per il servizio scadente degli autobus. Oggi sono felice di dare atto ale a tutta l’Amministrazione che l’operazione contro i Casamonica è davvero un’ottima cosa per, per la legalità, per l’Italia. POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE: Casamonica, Vittoria di, dopo 30 anni avviato lo sgombero La serietà del confronto politico passa anche dal riconoscere i risultati degli avversari: con noi non lo hanno mai fatto ma anche su questo siamo diversi. Complimenti. Sulla strada della legalità saremo sempre compagni di viaggio. Così, in una nota, dichiara Matteo. L'articoloaldi: ...