Renzi | Dal governo linea suicida

Allerta Meteo - in arrivo 2-3 giorni di forte maltempo per l’Italia : pericolo piogge torRenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE] : 1/7 ...

Il bivio di Matteo Renzi - a pochi mesi dal congresso del Partito democratico : I comitati civici come nucleo di un nuovo movimento che non sia per forza connotato come centrosinistra ma che possa guardare soprattutto alle proteste di piazza senza la 'rete' dei partiti. Oppure i comitati civici come strumento per allargare il Pd. Renzi è a un bivio. Non è ancora scritto quale strada prenderà (al momento l'orientamento sarebbe quello di intraprendere il primo percorso) ma di sicuro si ...

Scanzi : “Insulti M5s a giornalisti? Ricordo editto bulgaro di Berlusconi e professionisti fuori dalla Rai con Renzi” : “Chiunque rivesti degli incarichi pubblici, ancor di più così rilevanti come quelli di vicepresidente del Consiglio e di ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, non deve neanche sognarsi di parlare di giornalismo. Quindi, Di Maio è totalmente indifendibile. Ma, visto che sono allergico alle ipocrisie e alle difese corporative, vorrei aggiungere tre piccole cose”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel ...

CSKA Mosca-Roma - formazioni e ultimissime : Santon dal 1' - c’è FloRenzi : CSKA Mosca-Roma- Giallorossi chiamati ad un pronto riscatto per ridare subito senso ad una stagione leggermente altalenante, specie in campionato. Di Francesco ha voglia di ridare una forte identità ai suoi giocatori optando in maniera netta e decisa sul 4-2-3-1. Vincere per dimostrare che la Roma è viva e che vorrà recitare una parte d’assoluta […] L'articolo CSKA Mosca-Roma, formazioni e ultimissime: Santon dal 1′, c’è ...

La lettera di Tiziano Renzi pubblicata dalla Nazione : Il padre dell'ex presidente del Consiglio ha annunciato con un avviso a pagamento che vende la sua società: «Mi arrendo» The post La lettera di Tiziano Renzi pubblicata dalla Nazione appeared first on Il Post.

Consip - T.Renzi : Mi arrendo - vendo tutto. Dal 2014 stritolato dall'odio-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il piano per fare fuori Renzi Dal Pd attraverso l'asse Martina-Zingaretti : L'operazione è partita in sordina ma è ormai in pieno corso. Obiettivo: espellere definitivamente il Renzismo dal Pd.Dal Forum programmatico del weekend, a Milano, è partita una raffica di critiche e prese di distanza dall'ex premier e dalle scelte del suo governo, spesso per bocca di suoi ex sostenitori o membri del suo esecutivo. Tanto che Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova se ne sono andate prima della chiusura, e che anche il ...

Allerta Meteo - il “Monsone” innescato dallo Scirocco manda l’Italia sott’acqua : piogge torRenziali dalla Sicilia alle Alpi - e il peggio sarà tra Lunedì e Martedì : allerta Meteo – Lo Scirocco che infuria da ore sull’Italia con raffiche di oltre 120km/h da Nord a Sud ha innescato l’atteso “Monsone Italiano”, una “valanga” di pioggia torrenziale caduta nel weekend tra Sabato e Domenica in tutto il Paese, da Nord al Sud. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate proprio al Nord, in modo particolare su Liguria e Nord/Est, con conseguenti pesantissimi disagi ...

Il Fatto deve risarcire babbo Renzi : 'Magistratura genuflessa dal potere politico' : Il Tribunale civile di Firenze ha condannato in primo grado il Fatto Quotidiano, giornale diretto da Marco Travaglio, a risarcire Tiziano Renzi con la cifra di 95mila euro per averlo diffamato a mezzo stampa. A darne notizia è lo stesso quotidiano nel consueto editoriale del suo direttore. travaglio spiega che, anche se è sua intenzione fare ricorso in appello, per il momento quei soldi vanno sborsati. Il motivo? Qualche parola, considerata ...

Matteo Renzi - con i 'comitati civici' è iniziata l'uscita dal Pd : Matteo Renzi ha iniziato la sua uscita dal Pd , lanciando i 'comitati civici' alla Leopolda, che saranno un paracadute qualora, anzichè uscirne lui, sarà il Pd a farlo uscire al congresso mettendolo ...

Leopolda 9 - dall’attacco a Foa al tabu congresso : nel talk show del Renzismo vietato parlare del futuro del Pd : Se l’antipasto era stato il talk-show con Renzi presentatore in versione Fazio e Bonolis sul palco al posto dell’atteso Minniti, la Leopolda numero nove si chiude così com’era iniziata. Con un’unica grande assente: la politica. Rimasta sullo sfondo, nell’edizione da format tv, tra la regia che rincorre i millennials, e il palco riservato a finanzieri, fisici, economisti e showman. Non basta nemmeno la chiusura dell’ex premier, tornato nei panni ...

LEOPOLDA 9 Renzi : GIORNATA FINALE/ Streaming video : dallo show con Bonolis allo sgarbo a Minniti : LEOPOLDA 9 RENZI, GIORNATA FINALE: si comincia alle 9:30 e si chiude con l'intervento dell'ex premier alle 12:30. Ieri lo show con Bonolis e la frecciata a Minniti.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 02:11:00 GMT)

Texas flagellato dal maltempo : ponte crolla sotto le piogge torRenziali. Tre morti e un disperso : Texas flagellato dal malempo. piogge torrenziali si sono abbattute da ieri ad oggi sul territorio provocando anche danni soprattutto nell'area centro-meridionale del Paese. Particolarmente colpita l'...

Piogge torRenziali e piena dell’Aude in Francia : 5 morti nel sud - inondazioni “senza precedenti dal 1891” : In Francia 5 persone hanno perso la vita nelle inondazioni che la vigilanza meteo nazionale ha definito questa mattina “senza precedenti dal 1891” nell’Aude, nel sud della Paese, al confine con la Spagna. La zona colpita quella della valle “media” del fiume Aude, che dà il nome alla regione, dove ormai si sfiorano i 7 metri di pioggia caduta durante la notte. In tutta l’area continua a piovere ma ...