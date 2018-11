Renault - Concluso il cda | Ghosn resta Ceo e presidente | interim a Bolloré

quattroruote

(Di martedì 20 novembre 2018) In attesa di ulteriori chiarimenti sulla presunta evasione fiscale emersa in Giappone, CarlosCeo edella. La decisione del consiglio di amministrazione, riunitosi oggi, è stata appena formalizzata dalla Casa francese: il top manager, agli arresti nel Paese del Sol Levante, sarà sostituito addal direttore generale aggiunto Thierry. I francesi chiedono le prove a Yokohama. Mentre in Giappone ci si appa destituire e licenziare(il cda della Nissan è convocato per giovedì), la componente francese dell'Alleanza-Nissan-Mitsubishi mantiene una posizione prudente, già espressa dal governo-azionista. "In questa fase", si legge nel comunicato del costruttore, "il board non può commentare le prove apparentemente raccolte controdalla Nissan e dalle autorità giapponesi". Di più: in virtù dei ...