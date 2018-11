Renault Clio - Proseguono i test della nuova generazione

Renault Clio si veste MOSCHINO : Renault CLIO è l’auto straniera più venduta in Italia dal 2013. Il suo successo è il frutto di un equilibrio perfetto tra design e tecnologia, che continua a rinnovarsi costantemente. Per quanto riguarda l’evoluzione del design, continua la partnership tra la Casa francese e l’iconico fashion brand MOSCHINO, avviata lo scorso febbraio con la presentazione […] L'articolo Renault CLIO si veste MOSCHINO sembra essere il primo su ...

Renault e Moschino - che incontro sulla Clio : La Clio è sempre piaciuta molto agli italiani, ma era difficile ipotizzare che un giorno sarebbe stata la vettura del segmento B - quello di Lancia Ypsilon e Fiat 500 L per capirsi - e probabilmente ...

Renault Clio veste (ancora) Moschino : Renault Clio veste MoschinoRenault Clio veste MoschinoRenault Clio veste MoschinoRenault Clio veste MoschinoRenault Clio veste MoschinoRenault Clio veste MoschinoL’automotive si fa sempre più glamour. Lo sa bene Renault Clio che riconferma la partnership con maison Moschino dopo il lancio, lo scorso febbraio, della show car ispirata alla capsule collection Moschino Eyes creata dal direttore creativo Jeremy Scott.LEGGI ANCHEClio Moschino, che ...

Incentivi rottamazione auto novembre : Ford Fiesta - Toyota Aygo e Renault Clio in offerta : Gli Incentivi rottamazione auto delle case automobilistiche Ford, Toyota e Renault sono stati rinnovati fino al 30 novembre. In attesa che l'azienda italiana Fiat [VIDEO] ufficializzi le sue offerte valide fino alla fine del mese, trovano spazio i modelli Ford Fiesta, Toyota Aygo e Renault Clio. Tutte e tre le tipologie di vetture rientrano nel segmento più economico del mercato automobilistico, con i prezzi che si aggirano intorno ai 10 mila ...

Renault Clio Cup Italia - Al Paul Ricard Simone Di Luca si laurea campione 2018 : Renault Clio Cup Italia 2018, Le Castellet: la cronaca di Gara 1 Un inizio di weekend « strepitoso » per Avbelj, come lo stesso pilota lo ha definito, partito alla grande per lo sloveno in fase di ...

In occasione della sfilata Moschino primavera/estate 2019 è stata svelata l'anteprima di Clio Moschino firmata da Jeremy Scott e realizzata in collaborazione con la Direzione Design Renault, anticipazione del modello di serie atteso sul mercato italiano entro fine anno. Cosa aspettarsi quando la matita del Direttore Creativo dell'iconico branditaliano incontra l'auto straniera più venduta in

Renault presenta la nuova Clio Moschino : “intendiamo incantare il nostro pubblico” : Renault presenta la nuova Clio “Moschino”, partnership in collaborazione con la nota casa di moda Renault Clio, l’auto straniera più amata dagli Italiani, icona dal design passionale e latino, si reinventa dando vita ad un’auto dal design esclusivo! Renault e Moschino celebrano così una nuova tappa della partnership annunciata lo scorso febbraio. Lo stile e la versatilità caratteristici del Costruttore francese si uniscono alla ...

La nuova Renault Clio veste Moschino : Quale momento migliore per presentare la nuova Clio Moschino se non durante la fashion week? Ieri 20 settembre, dopo la sfilata del brand di moda italiano più divertente, e spesso irriverente, che ci sia, è stato allestito un party presso l’Apollo Club di Milano dove è stata svelata agli ospiti presenti la nuova versione della macchina straniera più venduta in Italia. Jeremy Scott, Direttore Creativo di Moschino, ha reinterpretato Renault Clio ...