Regionarie M5s | uno dei papabili dice no alla candidatura | ' Io resto a Sassari'

Regionali Sardegna - si ritira il candidato M5s Mario Puddu/ Condannato per abuso ufficio vincitore Regionarie : Elezioni Regionali Sardegna, si ritira il candidato M5s Mario Puddu Condannato per abuso d'ufficio quando era sindaco di Assimini: ultime notizie, "passo indietro per il Movimento"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:55:00 GMT)