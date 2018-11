Recensione 11-11 Memories Retold | un dipinto in movimento chiamato Grande Guerra

The MISSING : J.J. Macfield and the Island of Memories - Recensione : Dopo il misterioso The Good Life (2017), il game designer Hidetaka Suehiro, per i fan Swery, ritorna con The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories, un titolo bizzarro e orrorifico, dalla trama forte e degno erede dei precedenti successi con Access Games (Deadly Premonition e D4: Dark Dreams Don't Die). Questa volta cambia genere, e tentando di ridefinire alcuni elementi ricorrenti dei puzzle-platformer ci porta nella misteriosa Isola ...