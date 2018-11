Ragazzo di 16 anni investito e ucciso da un treno davanti all' amico 13enne

Ragazzo di 16 anni investito e ucciso da un treno davanti agli amici : Choc sui binari. Un Ragazzo di 16 anni di San Giorgio su Legnano (Milano) è morto dopo essere stato investito, poco dopo le 19, da un treno regionale di Trenitalia a Parabiago (Milano). La...

Ragazzo di 23 anni muore in ospedale dopo un malore in casa : Mattia Crippa, giovane calciatore dilettante, era ricoverato in una clinica di Vimercate. Al momento non sono note le cause...

Ortona : Ragazzo somalo di 20 anni gira senza veli in spiaggia e violenta un'anziana : Un cittadino somalo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Ortona (Chieti) con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico e violenza sessuale. Saleban Nuur Shaieb, 20 enne senza fissa dimora, sbarcato l'anno scorso in Sicilia con un barcone e con un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, quest'oggi ha scatenato il panico nella cittadina adriatica, prima denudandosi in strada e poi violentando una donna di 68 anni che stava ...

Giallo in Piemonte : il cadavere di un Ragazzo di 15 anni trovato accanto ai binari : Il corpo senza vita di B.Y., un ragazzo di origini straniere di 15 anni, è stato trovato questa mattina intorno alle 8 in un tratto della linea ferroviaria Torino - Cuneo, in aperta campagna.Continua a leggere

Marco Carta - dopo il coming-out rivela : “Il primo bacio con un Ragazzo a 21 anni : sono rimasto immobile” : dopo il coming-out a Domenica Live, Marco Carta è tornato a parlare della sua vita privata e, in un’intervista al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua infanzia.”Da adolescente, ho avuto due fidanzate, però latente c’era sempre un pensiero che mi faceva paura e, se cercavo di scacciarlo, era un mostro che si faceva ancora più grande. Il pensiero era: se sarò omosessuale, non avrò figli. Mi ripetevo ‘non avrò figli. Non avrò ...

Stuprò ragazza e pestò Ragazzo - 10 anni : ANSA, - MILANO, 6 NOV - E' stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa, un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver rapinato una coppia di fidanzati picchiando ...

Incidente sul lavoro - muore un Ragazzo di 18 anni : Drammatico Incidente sul lavoro. Un ragazzo di 18 anni Andrea Masi è morto dopo aver battuto la testa mentre era su un muletto guidato da un collega. A quanto si apprende stava dava le spalle al senso di marcia a non si è accorto di un abbassamento del soffitto. Stava lavorando all’’installazione della fibra ottica nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di piazzale Portello, a Milano. Il ragazzo ha battuto la testa contro ...

Tragedia nella notte di Halloween : morto un Ragazzo di 18 anni : nella notte tra mercoledì e giovedì 1 novembre a Milano un ragazzo di 18 anni è morto mentre era al lavoro all'interno del...

Auto si schianta sotto un camion in A4 - muore Ragazzo di 27 anni che era al volante : L'impatto lungo l'Autostrada A4 nel tratto fra Villesse e Palmanova, in direzione di Venezia. La vettura coinvolta e guidata dal 27enne friulano che ha perso la vita, non si sarebbe accorta del rallentamento del camion che la precedeva schiantandosi sotto l’Autoarticolato. Per liberare la vittima dal lamiere è stato necessario l'intervento dei pompieri.Continua a leggere

Come si diventa ricchi con Fortnite? Un Ragazzo di 17 anni racconta cosa si prova ad essere un atleta di eSport : Nick Overton, giocatore professionista di Fortnite che ha guadagnato più di 500 mila dollari grazie al Battle Royale di Epic Games, ha recentemente concesso un'intervista alla rubrica Midday Movers di Yahoo Finance raccontando cosa si prova a essere un atleta di eSport, parlando della sua giornata tipo e dei motivi che lo hanno spinto a diventare un professionista.Nell'intervista, Overton svela Come un regalo di natale lo abbia portato a essere ...

Ottaviano - spaccio di droga : in arresto Ragazzo di 23 anni : I carabinieri di Ottaviano, nel napoletano, guidati dal comandante maresciallo Giuseppe Sannino, hanno tratto in stato di arresto un ragazzo del luogo, incensurato, resosi responsabili di reati afferenti alla droga. Il giovane nascondeva, insieme ad un suo complice, ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti all'interno di un'autovettura parcheggiata in strada nel paese vesuviano. L'arresto dopo il controllo in strada A finire in manette è ...

Aversa - Ragazzo di 20 anni ucciso nel parcheggio di un distributore di benzina : È di un ragazzo di 20 anni, Andrea Carpentieri, il cadavere rinvenuto nella mattina di venerdì nel parcheggio di un distributore di benzina ad Aversa, nel Casertano. Il corpo del giovane, crivellato ...

San Benedetto Po - spara al figlio della compagna : morto Ragazzo di 33 anni : San Benedetto Po , Mantova, , 15 ottobre 2018 - Un uomo di 76 anni ha ucciso con un colpo di pistola , la scorsa notte a San Benedetto Po , il figlio 33enne della propria compagna. Il fatto, avvenuto ...