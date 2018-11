Pensioni - da Quota 100 ai precoci : la corsa all’esodo può liberare 620mila posti : Secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio sono in uscita oltre 600mila lavoratori, il triplo dei pensionamenti anticipati registrati in media negli ultimi dieci anni ...

«Quota 100» - precoci e vecchiaia : la corsa alle pensioni può liberare 620mila posti : Secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio sono in uscita oltre 600mila lavoratori, il triplo dei pensionamenti anticipati registrati in media negli ultimi dieci anni ...

Pensioni e Quota 100 - la Lega risponde a Boeri : «I costi sono sostenibili» : Il professore che ha scritto il capitolo Pensioni per il programma della Lega risponde al presidente dell’Inps. «Boeri? Uno studioso di valore, penso debba finire il suo mandato. Io suo successore? Ho la mia attività, sto bene così»

Pensioni - scontro Boeri-Di Maio su Quota 100 : 'Insostenibile' - 'Si farà' : Queste le due prese di posizione che paiono emergere se si confrontano le ultime dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri (quota 100 è insostenibile) e del vicepremier Luigi Di Maio (quota 100 si farà). Il primo, rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera, ha ribadito le proprie perplessità in termini di costi ed efficacia della misura, mentre il secondo ha sentenziato, a margine di un incontro all'Its Barsanti di ...

Pensioni - le 10 modalità di uscita nel 2019 con le ipotesi Quota 100 e opzione donna : quota 100, pensione dei precoci con quota 41, opzione donna, Pensioni anticipate e di vecchiaia con i vecchi requisiti della riforma Fornero: saranno ben dieci le modalità di pensione che potranno essere maturate dai lavoratori a partire dal 1° gennaio 2019. Particolarmente attesa all'approvazione sarà la pensione anticipata a quota 100, differente per i lavoratori del settore privato da quella prevista per gli statali e i docenti e personale ...

Pensioni - Salvini : Boeri sfiderà Minniti alle primarie Pd. Di Maio : Quota 100 si farà : I vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio insistono su quota 100 e attaccano il presidente dell'Inps Tito Boeri, secondo il quale «con la quota 100 i conti non...

Riforma pensioni : Quota 100 sotto osservazione dell'Ue - pronta la bocciatura della manovra : La Commissione Europea si è detta pronta a confermare la bocciatura della nuova Legge di Stabilità 2019 ed avviare la procedura d'infrazione nel caso in cui il Governo giallo-verde deciderà di mantenere la linea attuale. È quanto si apprende dal quotidiano "Il Corriere della Sera". A Bruxelles, infatti, il clima si fa sempre più rovente e la Commissione Europea non sembrerebbe disposta ad accettare le condizioni dell'Italia. Quota 100 e reddito ...

Quota 100 : per l'Inps i conti non tornano ma il Governo va avanti - si attende il decreto : Ancora una discussione aperta quella sulla Quota 100 per la quale si attende il decreto che dovrebbe essere emanato entro dicembre. Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Tito Boeri, infatti, i conti non tornano, ma il Governo va avanti ed entro Natale il famigerato sistema della Quota 100 potrebbe diventare operativo. Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera, che riporta le recenti dichiarazioni ...

Pensioni - Boeri : con Quota 100 i conti non tornano : Roma, 19 nov., askanews, - 'In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L'idea di una dotazione piatta e costante a ...

Quota 100 - Boeri insiste : i conti del Governo non tornano. Di Maio : “basta allarmismi” : A due giorni dal parere finale della Commissione europea sull’intero impianto della Manovra 2019, che potrebbe anche portare subito all’apertura della procedura di infrazione verso l’Italia, torna anche il titolare dell’Inps (ancora per poco?) Tito Boeri, a tuonare e lanciare l’allarme sulla riforma delle Pensioni targata Governo Lega-5stelle. E lo fa a tutto spiano, denunciando anche gli attacchi subiti dal Governo. I conti non tornano, secondo ...

Pensioni e Quota 100 - Di Maio : "Niente allarmismi - la faremo" : ROMA - 'Eviterei allarmismi inutili. quota 100 si farà'. Ha risposto così il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio in merito all'allarme sulle Pensioni lanciato dal presidente dell'Inps Tito ...

E' scontro tra Di Maio e Boeri "Quota 100 si fa. Basta con..." : "Eviterei allarmismi inutili, quota 100 si farà". Luigi Di Maio, ha risposto a Boeri ((Inps) che aveva posto gravi dubbi sul fatto che... Segui su affaritaliani.it

Di Maio smentisce Boeri : «Niente allarme sulle pensioni - Quota 100 si farà» : Il presidente dell'Inps Tito Boeri lancia l'allarme sulle pensioni? «Io eviterei allarmismi inutili. quota 100 si farà » la pronta risposta del vicepremier Luigi Di Maio a margine della sua visita all'...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...