Qulificazioni EuroBasket 2019 – Tutto pronto per il big matc Italia-Svezia | la preview

(Di martedì 20 novembre 2018) FIBAWomenQualifiers, domania La Spezia: chi vince si qualifica, chi perde deve sperare di entrare tra le migliori seconde Domani alle ore 20.30 la Nazionale Femminile sfida laa La Spezia nell’ultimo impegno dell’WomenQualifiers (diretta su SkySport1HD, biglietti ancora disponibili su www.vivaticket.it). Si tratta del più classico degli scontri diretti: chi vince la sfida del PalaMariotti si qualifica per l’Europeo (si gioca in Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio), chi perde deve sperare di rientrare tra le migliori sei secondi degli otto gironi. Sono già sette le squadre certe di un posto all’Women: i Paesi ospitanti Lettonia e Serbia e poi Turchia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovenia e Russia. Il sorteggio dei gironi dell’Europeo si terrà a Belgrado il 12 dicembre Sono undici i precedenti con la. In ...