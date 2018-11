Qui non potete stare I migranti di Baobab cacciati ancora dalla municipale

Attilio Fontana : "Se Di Maio pensa che i nostri inceneritori inQuinano non accetteremo più rifiuti del Sud" : Lo scontro sugli inceneritori non accenna a placarsi. E si arricchisce, di ora in ora, di altri capitoli. Ad attaccare i 5 Stelle ora è Attilio Fontana, governatore leghista della Lombardia. I termovalorizzatori della sua regione, assicura, sono puliti e controllati e Luigi Di Maio, sostiene Fontana, farebbe bene a lanciare meno slogan. Se continua così, afferma duramente il leghista sulle pagine de La Stampa, a breve gli ...

Bookcity - l’allarme dell’inventore della rassegna sul libro : “La classe dirigente non legge - è inQuietante” : Si è chiusa ieri, domenica 18 novembre, Bookcity Milano, settima edizione della rassegna dedicata al libro. Millequattrocento eventi in più di 370 spazi del centro e della periferia, duemila persone che prendono la parola sui più vari argomenti, quasi 200mila cittadini coinvolti. “La città è allegramente invasa dai libri, dai lettori e dagli autori, un grande esercizio di democrazia al servizio della cultura”, racconta Oliviero Ponte ...

Lo sfogo di Emma a Verissimo tra amore e lavoro con Essere Qui Boom Edition - video - : 'Non voglio vendere bugie' : E sul desiderio di maternità precisa: 'Se mi capitasse non mi tirerei indietro, ma avrei un po' paura oggi a mettere al mondo un figlio per l'ignoranza dei sentimenti e questa cattiveria senza fondo ...

Lo sfogo di Emma a Verissimo tra amore e lavoro con Essere Qui Boom Edition (video) : “Non voglio vendere bugie” : Emma a Verissimo porta una parte di se stessa con una confessione molto personale sul suo lavoro ma anche sull'amore, dal quale sembra essersi tenuta lontana negli ultimi anni. L'amore, la famiglia, il lavoro, i sogni e la musica sono stati al centro dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 17 novembre, quella che è seguita alla prima puntata di Amici di Maria De Filippi nella quale si è formata la classe ...

Il sacro non abita più Qui - i fedeli rivogliono le chiese : Il catalogo di Portosalvo è sconfortante : la prestigiosa Basilica di San Giovanni Maggiore ad esempio già da tempo organizza eventi, spettacoli e convegni per il mantenimento della chiesa stessa. ...

Processo Magherini : per i familiari 'la vicenda non è chiusa Qui' : I legali aspettano le motivazioni della sentenza della Cassazoione che ha assolto i tre carabinieri dall'accusa di omicidio colposo per la morte dell'ex calciatore -

Astrofisica - Cnr-Isc : la Via Lattea non è poi così in eQuilibrio : Roma, 16 nov., askanews, - Le stelle della Via Lattea dovrebbero girare intorno al nucleo centrale in maniera simile a come i pianeti girano intorno al Sole, cioè con un moto di rotazione in cui vi è ...

Astrofisica : la Via Lattea non è in eQuilibrio : Le stelle della Via Lattea dovrebbero girare intorno al nucleo centrale in maniera simile a come i pianeti girano intorno al Sole, cioè con un moto di rotazione in cui vi è equilibrio tra forza centrifuga e centripeta. Un team internazionale, composto di ricercatori dell’Istituto dei sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isc), Centro studi e ricerche Enrico Fermi e dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie, analizzando i ...

Playground Games : l'RPG open world non ancora annunciato ha influenzato l'acQuisizione di Microsoft : Delle cinque acquisizioni di Microsoft annunciate all'E3 2018, Playground Games è stata forse la meno sorprendente e quella più sensata. Lo studio aveva già lavorato a stretto contatto con Microsoft per alcuni anni per i giochi di Forza Horizon, e non molte persone sono rimaste sorprese quando le due parti hanno formalizzato la loro partnership.Secondo Ralph Fulton, direttore creativo dello studio, però, non sono state solo le esperienze passate ...

MotoGp - Dall’Igna ‘liQuida’ Lorenzo : “avevo aspettative diverse - ma le cose non si possono cambiare” : Il direttore generale della Ducati ha parlato dell’addio di Lorenzo alla Ducati, esprimendo le proprie sensazioni su questo argomento Ultimo appuntamento della stagione di MotoGp, cala il sipario sul Mondiale 2018, dominato da Marc Marquez e dalla Honda. Prima di ripartire di slancio con i primi test del 2019 in programma martedì, c’è il Gp di Aragon da rispettare, una gara che molti piloti puntano a vincere per chiudere in ...

InQuinamento - non è un problema solo nelle città : le zone più "a rischio" in Italia : Nel 2018 sono già 11 le città Italiane "fuorilegge", ma anche dalle zone rurali non arrivano buone notizie: quali sono le...

Ricercatrice in Svizzera. “Italiani mammoni? Con 1000 euro al mese è ovvio. Qui non dipendo dai miei genitori” : “A noi italiani rimproverano sempre di essere mammoni: ma con mille euro al mese, come fai ad andare a vivere da solo?”. Silvia Ronchi da poco più due anni vive a Basilea, al confine svizzero tra Francia e Germania. I luoghi comuni sugli italiani la fanno arrabbiare. Lei, con un assegno di ricerca di 5mila franchi al mese, a 26 anni ha potuto ottenere l’indipendenza economica che a tanti suoi colleghi in Italia non è concessa. ...

Troppi turisti ai mulini - la rivolta degli olandesi : “Qui non è Disneyland” : In Olanda è già stata soprannominata come la «Guerra dei mulini contro i turisti». A prima vista quello di Kinderdijk è un destino condiviso ormai da così tante altre grandi località prese d’assalto dal turismo di massa. Solo che al contrario di Barcellona, Venezia, Parigi o New York, Kinderdijk di veramente «grande» non ha proprio nulla. ...

THQ Nordic acQuisisce Coffee Stain Studios e Bugbear : ora la compagnia ha 35 giochi non ancora annunciati in sviluppo : Grazie alla segnalazione di Wccftech, apprendiamo che THQ Nordic ha annunciato due acquisizioni. Si tratta di Coffee Stain Studios (Deep Rock Galactic) e Bugbear Entertainment (Wreckfest). Di seguito è possibile trovare le dichiarazioni consuete dei rispettivi dirigenti.Lars Wingefors, CEO di THQ Nordic, ha dichiarato:"Coffee Stain è un team appassionato e altamente competente che crea e pubblica grandi giochi. Dopo alcuni anni senza uscite ...