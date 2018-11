Questo non è amore in provincia di Ragusa

Progetto "Questo non è amore" : All'iniziativa è prevista la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali, del mondo politico e culturale della città oltre che di studenti delle scuole vibonesi, nonché esponenti delle ...

Pd - Rosato : "Il nostro problema non sono le dinamiche interne ma fronteggiare Questo governo" : 'Il problema del Pd non sono le dinamiche interne ma fronteggiare questo governo che sta facendo male al Paese'. Così Ettore Rosato entrando all'Assemblea nazionale del Partito democratico. 'I ...

Erri De Luca : “Questo non è un governo - ma un’accozzaglia di gente che occupa posti. M5s? Tradito le loro idee - invotabili” : Lo scrittore napoletano Erri de Luca, intervenuto a margine della presentazione del suo nuovo libro, Il giro dell’oca, durante Bookcity Milano, ha attaccato duramente il governo italiano: “Non la considero né un’alleanza, né un governo. I 5 stelle? Hanno Tradito le loro idee per convenienza politica: sono invotabili per chi li ha già votati”. L'articolo Erri De Luca: “Questo non è un governo, ma un’accozzaglia ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per Questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

Euro - Bifarini vs De Romanis : “Sono per l’uscita dalla moneta unica ma non dalla Ue”. “Questo non è possibile” : Battibecco acceso a Otto e Mezzo (La7) le economiste Veronica De Romanis e Ilaria Bifarini. Quest’ultima, che si definisce “bocconiana redenta” ed è a favore dell’uscita dall’Euro, osserva: “Ha ragione De Romanis, questo governo effettivamente vuole fare ciò che è stato fatto già dai precedenti governi, cioè liberarsi dai vincoli così stringenti imposti da Bruxelles”. “Ma non ha funzionato, questo è il punto”, ribatte De Romanis. Bifarini ...

Dl Genova - chi sono i dieci senatori M5s che non hanno votato per il decreto. Capogruppo : “Grave su Questo tema” : sono dieci i senatori del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto sul decreto Genova. Di questi, cinque hanno rivendicato la loro contrarietà sul provvedimento a causa del condono Ischia previsto dall’articolo 25. Gli altri cinque si sono giustificati dicendo che erano assenti per motivi di salute oppure non hanno dato motivazioni specifiche. Per il Capogruppo M5s Stefano Patuanelli è una decisione ...

Il vero volto di Gesù? Capelli ricci e niente barba. Non è Questo che conosciamo tutti : Il volto ovale e senza barba, Capelli corti e ricci, occhi grandi e naso lungo: è questo il viso inedito di Gesù, come è tracciato nel ritratto che lo raffigura nel momento del battesimo. L’immagine potrebbe essere stata dipinta cinque secoli dopo la morte di Cristo ed è stata identificata nel Battistero del sito bizantino di Shivta, nel deserto del Negev, nel Sud di Israele. Pubblicata sulla rivista Antiquity, la scoperta si deve al ...

F1 – Hamilton critica la scelta di correre in Vietnam : “fosse per me non si andrebbe dove non si conosce Questo sport” : Lewis Hamilton dice la sua opinione sulla scelta della FIA di correre in Vietnam a partire dal 2020: le dichiarazioni del pilota britannico Dopo la decisione della FIA, di correre un appuntamento del campionato del mondo di F1 in Vietnam a partire dal 2020, i pareri sulla scelta della federazione si sono divisi. Anche Lewis Hamilton si è espresso a riguardo, facendo trapelare un leggero malcontento. “Per quanto riguarda le corse, non ...

Conte : 'Questo governo è per la libertà di stampa. Non temete' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Non è l'arena - Luigi Di Maio si auto-umilia da Massimo Giletti : 'Questo governo porta male - infatti...' : 'Si vede che porta male sto governo...'. Luigi Di Maio , ospite Di Non è l' arena , risponde con una battuta alla domanda di Massimo Giletti sulla situazione sentimentale sua e di quella di Matteo ...

Ariana Grande non vede l’ora di iniziare il nuovo tour e Questo video ne è la dimostrazione : Anche noi <3 The post Ariana Grande non vede l’ora di iniziare il nuovo tour e questo video ne è la dimostrazione appeared first on News Mtv Italia.

Berlusconi : 'Questo governo cadrà - la Lega non tradirà gli elettori'. Salvini : 'Con noi nessuna dittatura' : 'Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo governo cadrà e ...

La neuropischiatria e quei tifosi del Napoli che “Questo non è calcio” : Le domande dei bambini Mai banali le partite del Napoli. Da una parte ti pongono dinanzi ai grandi misteri della natura. La mente ancora fresca di giovinezza dei tuoi figli ti regala quesiti cui la fisica difficilmente sa dare risposta. “Perché il campo è più bagnato a sinistra che a destra?” Ti accorgi che sai spiegare la meccanica delle eclissi solari e il motivo per cui la sirena di una ambulanza che si allontana è diversa rispetto a quella ...

F1 - Hamilton : 'Sessione difficile con Questo meteo - non sapevamo cosa aspettarci' : Decima pole position stagionale per il neo Campione del mondo 2018 Lewis Hamilton , che in Brasile si è conquistato la partenza al palo grazie al tempo di 1:07.281. Il britannico della Mercedes domani scatterà al fianco della Ferrari di Vettel , che ...