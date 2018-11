Quattro vittime in sparatoria a Chicago

Maltempo sull’Italia : Quattro vittime al Nord : Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta per un albero caduto su un auto, un’altra vittima in Val Badia: è un anziano caduto da un tetto che stava riparando dopo i danni provocat...

Il maltempo non dà tregua : nuova allerta. Altre Quattro vittime : E' ancora allerta maltempo, mentre nelle ultime ore si registrano Altre quattro vittime: in Val d'Aosta, dove un albero è caduto sulla strada regionale 44 nel Comune di Lillianes schiacciando un'auto ...

Maltempo - vento e pioggia non danno tregua all'Italia : Quattro le vittime : L'Italia è nuovamente alle prese con la violenza di pioggia e vento. Sono quattro le vittime: due in Valle d'Aosta, una nel Bresciano e una a Bolzano. Allerta rossa per il Veneto e temporali da ...

Maltempo sull’Italia : Quattro vittime al Nord : Paese nella morsa di pioggia, vento e neve. In Valle d’Aosta due persone schiacciate da un albero. Altre due vittime in Alto Adige. Allerta rossa in Veneto, arancione nel Lazio, Liguria e Sicilia; gialla in Piemonte, Toscana e Campania--Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta ...

Tragedia Leicester – Quattro i morti dopo lo schianto dell’elicottero - tra le vittime anche il patron Srivaddhanaprabha : Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente del club e uno dei figli sarebbero rimasti uccisi insieme ai piloti dopo lo schianto dell’elicottero Le notizie si rincorrono, trovando via via sempre più fondamento. Lo schianto dell’elicottero nel parcheggio dello stadio del Leicester ha provocato la morte di Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del club e del velivolo, oltre che quella dei piloti e di uno dei figli ...

Aggredivano vittime e le rapinavano - Quattro arresti. I 'colpi' a Torre Annunziata e Torre del Greco : Rapine a Torre Annunziata e Torre del Greco, quattro arresti. I carabinieri della Compagnia corallina hanno eseguito tra Ercolano, Portici e Valle di Maddaloni , Caserta, una ordinanza di custodia ...