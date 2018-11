Quando cominciano le nausee in gravidanza

dilei

(Di martedì 20 novembre 2018) Lesono un problema che accumuna moltissime donne, soprattutto all’inizio della. Secondo un recente studio tre donne incinta su quattro sperimentano questo fastidio, che può avere durata e intensità diversa a seconda dei casi. In alcune gestanti la nausea compare sin dalle prime settimane di, circa 7-10 giorni dopo che si è verificata la mancanza di mestruazioni e prima delle 9 settimane di gestazione. Solitamente il disturbo scompare alla fine del quarto mese e solo pochissime future mamme continuano a farci i conti sino al termine della. Come spiegato, il modo in cui la nausea si manifesta varia a seconda della donna e del suo stato psicofisico. Per qualcuna si tratta semplicemente di un leggero fastidio, per altre di un dolore intenso al ventre, che spesso causa anche vomito. Solitamente il problema si presenta al mattina, poco dopo il ...