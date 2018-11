Qual è la vera origine storica del Black Friday

Rocco Siffredi ricoverato in ospedale scherza : “Me lo hanno tagliato - se Qualcuno di voi lo vuole…” : Rocco Siffredi è stato ricoverato in ospedale per un’operazione alla spalla. Il porno attore, in un video pubblicato su Instagram e girato dalla moglie Rosza Tassi, non perde occasione per scherzare: “Me lo hanno tagliato, non lo volevo più. Ma se qualcuno di voi lo volesse”. L'articolo Rocco Siffredi ricoverato in ospedale scherza: “Me lo hanno tagliato, se qualcuno di voi lo vuole…” proviene da Il Fatto ...

Pensioni - il prossimo assegno sarà più ricco ma per Qualcuno arriverà dopo : Per i pensionati il mese di dicembre 2018 sarà più generoso del solito: oltre all'assegno canonico ci sarà anche la...

Milan : 'Conti - sQualifica severa : chiarire la condotta arbitrale' : ... non solo per rispetto verso chi ha subito le conseguenze di questo spiacevole episodio, ma anche verso i giovani e i tanti appassionati di calcio che amano questo sport non solo per l'aspetto ...

Milan - caos in una partita della Primavera : 3 giornate di sQualifica per Conti - Mldini inibito per “offese all’arbitro” : Paolo Maldini è stato inibito fino al 15 novembre. L’ex difensore ha rimediato la prima sanzione in veste da dirigente del Milan, punito dal giudice sportivo dopo la partita della Primavera contro il Chievo, per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro, “sebbene non autorizzato dal medesimo”, e avergli rivolto “un’espressione offensiva”. La partita, persa dai rossoneri in casa per 2-0, ha ...

Conti 3 turni di sQualifica - pugni sulla porta dell'arbitro/ Inibito Paolo Maldini dopo il Milan Primavera - IlSussidiario.net : Andrea Conti ha rimediato una squalifica di tre turni dal giudice sportivo dopo essere tornato in campo dall'infortunio che lo aveva tenuto ai box a lungo.

Milan - Primavera : tre turni di sQualifica per Conti. Inibito Maldini : MilanO - Ad Andrea Conti è costata cara l'emozione per il ritorno in campo, pur se soltanto con la formazione Primavera del Milan . Il terzino ex Atalanta , infatti, è stato squalificato per tre ...

Milan - in Primavera Conti sQualificato tre giornate. Maldini inibito : MilanO - Dopo il lungo stop per il doppio infortunio al crociato, il ritorno in campo per Andrea Conti è stato amaro. Il difensore rossonero, infatti, è stato squalificato per tre giornate: al termine ...

Serie A - cinque sQualificati per la 12^ Giornata : sanzione in Primavera per Conti e Maldini : Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e da Eugenio Tenneriello, rappresentante dell’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha ufficializzato le proprie decisioni sugli squalificati della 11° Giornata di Serie A. Sono cinque i calciatori che dovranno stare fermi e tutti per un turno: Johan Nuytinvk (Udinese), Leo Stulac (Parma), Strahinja Tanasijevic (Chievo), Everton Luiz (Spal), Soualiho ...

Milan - che mazzata per Andrea Conti : il difensore rossonero sQualificato 3 turni con la Primavera : Sceso in campo nel match contro il Chievo, il difensore del Milan è stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo della Primavera Il Giudice Sportivo del Campionato Primavera 1, Alessandro Zampone, ha comminato una squalifica di tre turni al difensore del Milan, Andrea Conti, “perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara (Milan-Chievo Verona), impediva al medesimo di chiuderne la porta che ...

Quali smartphone riceveranno Android 9 Pie [Lista aggiornata] : Aggiorniamo la lista degli smartphone che riceveranno l’ultima versione di Android la 9.0 Pie. Scoprite se c’è il vostro dispositivo che riceverà l’update entro i primi mesi del 2019 Il mio smartphone riceverà Android 9 Pie? Scorrete la lista Android 9 Pie, è l’ultima versione del sistema operativo di Google che ha debuttato ufficialmente a fine […]

Quali innovazioni ci salveranno dalle epidemie? : (foto: Pixabay) di Federico Mereta La tecnologia avrà un ruolo fondamentale per salvare il mondo dalle epidemie infettive del futuro e dalle possibili catastrofi. Attenzione, però: per ottenere i risultati migliori gli investimenti non dovranno essere generici se si vuole davvero essere efficaci, ma piuttosto concentrarsi in aree specifiche d’interesse, a partire dalle indagine genomiche dei batteri per giungere fino ai droni che controllano ...

Ecco Quali smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a schermo intero tramite aggiornamento : Diversi smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a tutto schermo con l'arrivo della EMUI 9 basata su Android 9 Pie. L'articolo Ecco quali smartphone Huawei e Honor riceveranno le gesture a schermo intero tramite aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Fibra ottica - le tipologie : Qual è quella vera? Come sceglierla e velocità : La delibera AGCOM di quest’estate ha stabilito che la vera Fibra è quella FTTH o FTTB e che tutti gli operatori telefonici devono utilizzare nei messaggi pubblicitari e nelle comunicazioni commerciali una simbologia universale di riferimento. Ovvero un bollino verde per le offerte Fibra FTTH/FTTB, un bollino giallo per le tariffe Fibra FTTS e un bollino rosso per le offerte ADSL FTTE. Ma qual è la differenza tra i tipi di Fibra ottica e quali ...