Chiusura in calo per la Borsa di New York. Ail Dow Jones perde il 2,21% a 24.463,47 punti, il Nasdaq cede l'1,70% a 6.908,82 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,82% a 2.641,69 punti. Sul fronte dei cambi, al termine delle contrattazioni a, l'euro è scambiato a 1,1367 dollari. La moneta unica perde lo 0,76% a rispetto al dollaro.(Di mercoledì 21 novembre 2018)