Potenza inaudita grazie a un bug di Destiny 2 | danno incredibile per la classe Titano

optimaitalia

: Potenza inaudita grazie a un bug di #Destiny2: danno incredibile per la classe Titano - OptiMagazine : Potenza inaudita grazie a un bug di #Destiny2: danno incredibile per la classe Titano - LOREDANA15666 : Tanto semplice ma di una Potenza inaudita. Grazie. - EgoNonFlecta : IL CIELO NELLA STANZA di Salmo è di una potenza e di un'intimità inaudita ??? sono innamorata. Raga ma 'ho il sole… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Durante la storia sia del primoche quella di2 i giocatori sono sempre andati a caccia di bug. Forse per riportare gli errori a Bungie, ma sicuramente anche per avvantaggiarsene in termini di oggetti da poter trovare oin fase di attacco, solo per fare qualche esempio.I giocatori ora sono andati oltre: hanno scoperto una strana combinazione tra abilità e armi per ottenere unmai visto prima. Dopo un po’ di test alcuni utenti, come si può vedere dal video, sono riusciti a trovare il modo di “bruciare” un boss con una combo che supera tutte le altre viste in passato.https://www.youtube.com/watch?v=JU4dDZgeBQoPer avere questo enorme boost alin2 si ha bisogno di unequipaggiato con il guanti esotici Sintocipiti e uno Stregone che deve usare la super Sorgente di Radianza, che consente di fissare la Lama dell’Alba in terra per ...