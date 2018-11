Portogallo-Polonia calcio | Nations League 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

Analisi e pronostico Portogallo-Polonia - Uefa Nations Legaue 20-11-2018 : Uefa Nations League 2018-2019, Lega A, sesta giornata, Analisi e pronostico di Portogallo-Polonia, martedì 20 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.A Guimaraes ultima sfida di Nations League per il Portogallo che ospita la Polonia. Gara che dopo il pareggio dei lusitani a San Siro contro l’Italia non ha più niente da dire e si trasforma in una vera e propria amichevole. I padroni di casa sono già alle Final Four, i polacchi ...

Portogallo-Polonia - Nations League calcio 2019 : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : Portogallo e Polonia si sfideranno domani sera nell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. I lusitani grazie al pareggio con l’Italia a San Siro sono già certi della qualificazione alla Final Four, mentre dall’altra parte i polacchi hanno già dovuto metabolizzare la retrocessione in Lega B. La squadra di Fernando Santos è pronta a chiudere in bellezza questa fase, regalando un’altra vittoria al proprio pubblico, ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : Italia-Portogallo 0-0. Il CT Roberto Mancini : “Passo in avanti rispetto alla gara in Polonia” : L’Italia pareggia per 0-0 contro il Portogallo nella quinta giornata della Nations League di Calcio e regala il pass per la seconda fase ai lusitani, che ospiteranno la finale a quattro. I ragazzi di Mancini creano molto ma non sfondano, calando nella ripresa e rischiano qualcosina. Andiamo a scoprire le dichiarazioni del Commissario Tecnico ai microfoni di Raiuno rilasciate a fine gara. Il CT ha sottolineato la buona prestazione ...

Italia-Portogallo - Mancini : “Fatto un passo avanti rispetto alla Polonia” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Intervistato ai microfoni di “Rai 1”, Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro il Portogallo. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Mancini: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct ...

Calcio - convocati del Portogallo in Nations League : Cristiano Ronaldo assente contro Italia e Polonia : Sono stati diramati i convocati del Portogallo per le sfide di Nations League contro l’Italia (il 17 novembre a Milano) e contro la Polonia (il 20 novembre a Guimaraes). Spicca, tra i nomi, l’assenza di Cristiano Ronaldo, che sembra dovuta a un motivo di vendetta, e non al fatto di dedicarsi anima e corpo alla stagione con la Juventus. Al giocatore, infatti, sembra proprio non esser andata giù la rabbia per essersi visto sfilare ...

ITALIA SI QUALIFICA SE / Vittoria 1-0 in Polonia - ma non basta : bisogna battere il Portogallo e sperare : ITALIA si QUALIFICA se: la nazionale batte la Polonia per 1-0 con un gol di Biraghi all'ultimo respiro e continua a sperare nella QUALIFICAzione alla Final Four, ma non sarà comunque facile(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Nations League - Portogallo corsaro a Chorzów : Polonia-Italia - chi perde va in Lega B : Cose da Nations League. Accade dunque che il Portogallo, pur privo di Cristiano Ronaldo, faccia bottino pieno contro Italia e Polonia, accade anche che Krzysztof Piatek, re dei bomber in Serie A, faccia centro anche nel torneo Uefa e faccia dunque le veci del più esperto e celebrato colLega di reparto Robert Lewandowski. Accade anche che Andre Silva si confermi tutt'altro attaccante rispetto alla versione milanista. Il morale della favola sta ...

Diretta Polonia-Portogallo in chiaro su Canale 5 : l'Italia spera in un pareggio : In queste settimane non si terranno i campionati di calcio e questa sera ci sara' un'altra partita della Nations League, la competizione che apre le porte agli Europei ad alcune nazionali. La sfida di stasera sara' tra Polonia-Portogallo e si disputera' alle 20.45 allo Slaski Stadio. Entrambe le squadre militano nel medesimo girone dell'Italia, per cui questo rappresenta un match importante per gli azzurri. La Diretta dell'evento sara' ...

Video/ Polonia Portogallo (2-3) : highlights e gol della partita (Nations League) : Video Polonia Portogallo (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, valida nella terza giornata della Lega A della Uefa Nations league 2018.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Il Portogallo passa in Polonia : Piatek illude la Polonia, poi si scatena il Portogallo che fa un passo importante verso la Final Four della Nations League. A Chorzow secondo successo in due gare per i lusitani che, dopo aver battuto ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : il Portogallo batte 3-2 la Polonia - pareggio senza reti tra Russia e Svezia : Il Portogallo batte 3-2 la Polonia nella Nations League 2018-2019 e costringe l’Italia a fare risultato contro i polacchi per evitare la retrocessione in Lega B. La gara odierna, l’unica della Lega A in programma, ha visto i lusitani trionfare al termine di una partita combattuta. Match sbloccato al 18′ da Piatek, poi il Portogallo ribalta il punteggio grazie al gol di Andrè Silva al 33’ e all’autogol di Glik al 43’. Nella ripresa ...

Nations league - Polonia-Portogallo 2-3 : Portogallo batte Polonia 3-2 in una partita del gruppo A della Nations league giocata a Chorzow. Le reti: 18' pt Piatek, 33' pt Andrè Silva, 43' pt aut. Glik, 7' st Bernardo Silva, 32' st ...

Piatek non basta : il Portogallo ribalta la Polonia e ipoteca la Final Four : ROMA - Lo spettro della retrocessione in Lega B si allontana per l'Italia. Il Portogallo trionfa 2-3 a Chorzów in rimonta ipotecando la Final Four di giugno e fa sorridere Mancini che scopre una ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata : Portogallo ok in Polonia - la Serbia vince il derby! : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, il Portogallo vince in Polonia e si conferma a punteggio pieno nel girone dell'Italia. Importante successo della Serbia in Montenegro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:35:00 GMT)