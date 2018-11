Ponte Morandi | esplosioni e complotti per video consigliati su YouTube

Ponte Morandi - gli architetti contro il progetto di demolizione : 'Si può metterlo in sicurezza e reintegrarlo' : Il Ponte Morandi? Si demolisce e si rifà completamente secondo il progetto di Renzo Piano in un paio d'anni. Costruisce Fincantieri o chi per essa, paga Autostrade per l'Italia che deve mettere mano ...

Dl Genova - Salvini firma semplificazione antimafia per Ponte Morandi - : Il ministro dell'Interno aveva due settimane di tempo per il via libera al documento che dovrebbe snellire le procedure: "Risposte immediate, non possiamo permetterci di perdere nemmeno un'ora"

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il crollo del Ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Il Ponte Morandi diventa una costruzione Lego : l'idea macabra scatena la bufera : Il Ponte Morandi ricostruito nel minimo dettaglio con i Lego . Il progetto è di un appassionato dei mitici mattoncini che ha pubblicato la sua creazione sul portale Lego Ideas, partecipando a un ...

Ponte Morandi - Bucci : collaborare conviene anche ad Autostrade : Roma,, askanews, - Autostrade non potrà ricostruire, ma pagare il costo del Ponte Morandi. "Appena avrò le idee chiare sul costo totale dell'operazione, incluso il rimborso agli sfollati, inclusi i ...

Ponte Morandi - da Fincantieri un progetto per viabilità alternativa - : La società ha firmato, insieme a Cassa depositi e prestiti, gruppo Fs Italia, Snam e Terna, un protocollo d'intesa per realizzare un Ponte in acciaio sul Polcevera e fornire soluzioni per il ...

Genova - progetto di Fincantieri per un Ponte alternativo in attesa del Morandi : “Decongestionerà la viabilità interna” : Se n’era parlato ad agosto, poi nella ridda di voci seguite al crollo del ponte Morandi, era rimasta nel limbo. Ora la situazione sembra sbloccarsi e Genova potrebbe trovare almeno un po’ di sollievo in attesa che parta la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Come? Fincantieri presenterà un progetto per un nuovo ponte in acciaio sul torrente, nella zona attorno all’Ilva, nei pressi di Cornigliano, per agevolare la ...

Crollo Morandi - un progetto Fincantieri per un Ponte in acciaio sul Polcevera : Un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie, Snam e Terna per la viabilità alternativa

Ponte Morandi - Bucci : “Stabilito il costo totale - Autostrade avrà 30 giorni per pagare. Collaborare conviene a tutti” : “Sono contento per la legge 909 e per i circa 900 milioni che ci sono nella legge – ha iniziato così il suo intervento a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 il sindaco di Genova e Commissario straordinario per la ricostruzione dei Ponte Morandi Marco Bucci, che ha poi rassicurato – Confermo la data del 15 dicembre come inizio dei lavori per il Ponte. Penso che riusciremo a farcela”. Per quanto riguarda la situazione degli sfollati ha ...

Mal progettato e realizzato risparmiando sui materiali - il Ponte Morandi "era come biscotto". In un video i cedimenti 17 ore prima del ... : Il Ponte Morandi si è sbriciolato come una costruzione di biscotti. La struttura era quasi totalmente priva di acciaio e i cassoni dell'impalcato erano sottilissimi. A spiegare il perché del crollo ...

Ponte Morandi / A rischio l’interrogatorio di Castellucci : Che il Ponte progettato da Renzo Piano gli piacesse non è una novità. Ieri il commissario Bucci lo ha ribadito in tv, ospite (in collegamento da Genova) di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. Il sindaco ha chiarito che le aziende che presenteranno le loro proposte entro il 26 novembre non dovranno per forza prendere a modello il progetto di Piano, ma si è detto convinto che molte di esse lo faranno e ha espresso il suo gradimento per il disegno: ...

Genova - la protesta degli sfollati del Ponte Morandi : "In quelle case noi non torniamo" : Dopo l'approvazione del decreto Genova, può davvero partire la road map per la demolizione del ponte Morandi e la...

Crollo Ponte Genova - Bucci : “La strada sotto il Morandi riapre venerdì” : “Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa ...