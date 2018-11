Poker di concerti in Italia per i Thirty Seconds to Mars | ecco info | dettagli e biglietti

sportfair

(Di martedì 20 novembre 2018) Itotornano ina luglio con 4imperdibili a Roma, Padova, Pistoia e Barolo:utili Itotornano incon quattro nuoviil prossimo anno. La band, capitanata da Jared Leto, farà tappa il 3 luglio al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica – Cavea) in collaborazione con Fondazione Musica Per Roma, il 4 a Padova al Gran Teatro GEOX (Arena Live), il 6 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e il 7 a Barolo al Collisioni Festival. Iper tuttisaranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 10.00 di giovedì 22 novembre 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L’ultimo album della band s’intitola AMERICA, da cui sono stati estratti i singoli di successo Walk on Water e Dangerous Night, che ha raggiunto la settima posizione ...