PlayStation 4 e Xbox One su iPhone e iPad | come giocare in streaming

The Council – Complete Edition disponibile dal 4 Dicembre per PlayStation 4 e Xbox One in italiano : Bigben e Cyanide sono orgogliose di annunciare che la versione fisica della Complete Edition di The Council, RPG narrativo di grande successo, sarà disponibile per PlayStation®4 e Xbox One a partire dal 4 Dicembre, per la prima volta con tutti i dialoghi sottotitolati in italiano. The Council arriva su console in italiano The Council – Complete Edition include tutti i 5* episodi di questo gioco ...

PlayStation Now supera Xbox Game Pass e diventa il servizio su abbonamento più redditizio : Se vi state chiedendo quale sia il servizio su abbonamento più redditizio, SuperData ha la risposta.Ebbene, PlayStation Now di Sony è diventato il servizio più redditizio, superando anche Xbox Game Pass. Questi servizi si sono dimostrati molto proficui per le aziende, con ricavi totali che si attestano a 273 milioni di dollari registrati nel terzo trimestre del 2018 nel mercato USA. Stando al report di SuperData, PlayStation Now detiene ora il ...

Red Dead Redemption 2 - successo per il gioco uscito ieri per PlayStation 4 e Xbox One : Dopo un'attesa durata 8 anni, finalmente Rockstar Games ha rilasciato il nuovo capitolo di Red Dead Redemption, un gioco open world ambientato ai tempi dei cowboys, delle sparatorie e delle scazzottate nei saloon. Il gioco è stato rilasciato il 26 ottobre in tutto il mondo e, nel giro di poche ore, è stato accolto positivamente da tutti i giocatori amanti della serie e anche dai siti di critica. Il gioco presenta delle novita' assolute mai viste ...

Red Dead Redemption 2 disponibile ora per PlayStation 4 e Xbox One : Rockstar Games, etichetta di Take-Two Interactive Software, è orgogliosa di annunciare che Red Dead Redemption 2 è ora disponibile per PlayStation 4 e Xbox One. Red Dead Redemption 2: disponibile da oggi su Xbox One e PS4 Un racconto epico di onore e lealtà ambientato negli ultimi anni dell’era dei fuorilegge. Red Dead Redemption 2 segue Arthur Morgan e la banda di Van der Linde nelle loro rapine, furti ...

Fortnite : arriva il cross-play tra PlayStation e Xbox : Un recente annuncio da parte di Sony rivela l’apertura di una beta per testare il cross-play di Fortnite con Xbox, Android, Switch e altre console. Beta-Play In passato erano stati vari i dubbi su Sony e l’interesse nell’apertura della PlayStation verso la possibilità del cross-play. L’annuncio della nota compagnia di console da gaming mette il primo mattone verso l’apertura della console sul fronte del multiplayer fra differenti ...

This Is the Police 2 disponibile su PlayStation 4 - Xbox One e Nintendo Switch : Hai stanato il crimine e la corruzione su PC. Ora potrai farlo su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One e non dovrai mai arrenderti. È finalmente giunto il momento di calarsi nei panni del nuovissimo sceriffo di Sharpwood in This is the Police 2 – ora disponibile su tutte le piattaforme. This Is the Police 2 arriva oggi su console Così come il primo capitolo, This Is the Police 2 mescola il genere avventura e ...

Microsoft risponde all'annuncio di PlayStation Classic con una frecciata? "Più di 500 giochi retrocompatibili gratis su Xbox One" : L'industria videoludica non è di certo nuova a frecciate di vario tipo tra competitor e a strategie volte a screditare particolari proposte della concorrenza. Il fatto che un tweet pubblicato dal profilo Twitter di Xbox UK sia stato interpretato come una frecciata a Sony e in particolare a PlayStation Classic non deve quindi stupire più di tanto.Proprio in concomitanza con l'annuncio della mini console Sony, il profilo Twitter ha ricordato come ...

RGX Showdown ora disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One : Il noto editore di prodotti di intrattenimento digitale Telltale Games e lo studio di sviluppo Shortround Games hanno lanciato oggi RGX Showdown, un nuovo futuristico gioco di guida online su strada basato su fulminanti gare testa a testa ad alto tasso di adrenalina e intensità. RGX Showdown sfreccia oggi su PS4 e Xbox One RGX Showdown è già disponibile per il download ...

DEMO FIFA 19/ Download disponibile per PC - Xbox One e PlayStation 4 : il lancio di Cr7 su Instagram : DEMO FIFA 19, Download dalle ore 16:00 su Playstation Store, Xbox Store e Origin: 10 saranno le squadre presenti fra cui anche le due italiane Juventus e Roma. (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 00:31:00 GMT)

Demo Fifa 19/ Download disponibile per PC - Xbox One e PlayStation 4 : in crash il PsStore : Demo Fifa 19, Download dalle ore 16:00 su Playstation Store, Xbox Store e Origin: 10 saranno le squadre presenti fra cui anche le due italiane Juventus e Roma. E’ disponibile dalle ore 16:00 di oggi la Demo di Fifa 19. La versione dimostrativa della saga calcistica di EA Sports, è in Download per PS4, Xbox One e PC, con versioni di peso leggermente diverse: 7.45 Gb per la console di casa Sony, 7.48 per quella di Microsoft, e infine, 7.12 per il ...