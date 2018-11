Più di 60 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la

Come indossare il cappotto : un classico da portare Più spesso! : Il cappotto è un capo indispensabile per l’autunno inverno, perchè sta bene davvero con tutto. Per la mia esperienza, so che in tante non lo usate perchè lo ritenete difficile da abbinare, ma con questo post spero di riuscire a farvi cambiare idea! Come indossare il cappotto: con la gonna E’ raffinatissimo, indipendentemente dal colore della gonna e del cappotto. L’unica accortezza è che il cappotto deve essere più lungo della ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano approda ai quarti di finale dei pesi piuma! : Arriva una vittoria importantissima per Alessia Mesiano ai Mondiali di Boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi. La campionessa in carica dei pesi piuma (-57 kg) si è qualificata per i quarti di finale, sconfiggendo per split decision la temibile irlandese Michaela Walsh ai punti e con verdetto non unanime per 4-1. I tabellini dei giudici: 27-30, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28. Un match in cui la 26enne laziale si è dimostrata ...

Inviare un messaggio a Più persone su WhatsApp : WhatsApp la comoda app di messaggistica nata nel 2009 è ormai entrata stabilmente a fare parte delle nostre vite. Nonostante la utilizziamo ogni giorno, e spesso ad ogni ora, non è necessariamente detto che ne conosciamo a fondo ogni funzione. In questo articolo approfondiremo tutti i modi che l’app offre per Inviare un messaggio a […] Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp

Una classifica delle app di incontri dalla meno alla Più deludente : HINGE Hinge promette un sacco di cose meravigliose: si propone come la perfetta via di mezzo tra i questionari con duecento domande sui tuoi valori esistenziali, e il mondo felice dello swipe ...

Dagli Stati Uniti : 'Fiorentina e Roma i club Più appetibili' : Trovano conferme le voci su un possibile interessamento Dagli Stati Uniti verso le squadre di calcio Fiorentina e Roma, due club che tra l'altro giocano in 2 fra le città più belle del mondo. Americani interessati a Fiorentina e Roma Pochi giorni fa aveva parlato il 58enne avvocato italo-americano, Charlie Stillitano, che secondo quanto riporta il New York Times risulta essere il manager invisibile più potente al mondo per quanto riguarda il ...

Claudio Amendola rivela di essere stato molestato da una donna Più grande : "Approfittò del suo potere" : L'attore, che torna in prima serata su RaiUno con la fiction "Nero a metà", si racconta in un'intervista a Il Messaggero

Idee per il weekend : gli appuntamenti Più interessanti di novembre : In palio tanti buoni! Torna Curiosa in Fiera d'Autunno , tre eventi in uno, tra shopping, buon cibo, salone dedicato ai bambini e spettacoli per tutte le età, dalla musica, alle sfilate con tanto di ...

Lugano città di appartamenti sfitti - perdite Più forti in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

WhatsApp si trasforma : in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat Più utilizzata : Tra le chat e le app più diffuse, WhatsApp è sicuramente tra quelle che per prime hanno sempre adottato le nuove tecnologie appena uscite sul mercato. I suoi utenti sono dunque abituati ad avere sempre il meglio e a stare al passo coi tempi. Anzi, a volte anche un passo avanti. E l’equipe che ha sviluppato la piattaforma non intende abbassare il tiro: a breve, forse già nei primi mesi, ci sarà una rivoluzione radicale nella funzione di ...

ATP Finals – Nishikori non sa Più vincere - Thiem ne approfitta e stende il giapponese in due set : Dopo la vittoria ottenuta contro Federer all’esordio, il giapponese incassa la seconda sconfitta consecutiva contro Thiem Prima vittoria in questa edizione delle ATP Finals per Dominic Thiem, che non lascia scampo a Kei Nishikori nella terza e ultima giornata del Gruppo Hewitt. Una partita a senso unico quella giocata nel pomeriggio di oggi, conclusasi con un risultato nettamente a favore del numero 8 del ranking ATP, che attualmente ...

«Più Svizzera - meno Ue» : il referendum che chiede lo strappo di Berna dalla Ue : Il 25 novembre consultazione popolare per decidere se le leggi elvetiche debbano sempre prevalere sul diritto e sugli accordi internazionali. Il sì aprirebbe la strada a un Brexit Svizzera

Samsung Pay si rinnova rendendo l’app Più semplice da utilizzare : Samsung Pay si aggiorna in Italia e rinnova completamente l'interfaccia dell'applicazione per Android: ecco i cambiamenti introdotti con la nuova versione a disposizione su Galaxy Apps. L'articolo Samsung Pay si rinnova rendendo l’app più semplice da utilizzare proviene da TuttoAndroid.

Corona sul rapporto intimo con Lele Mora : 'Ne avrei scelto uno Più carino' : Da tempo circola la notizia di un presunto rapporto fisico tra Fabrizio Corona e Lele Mora. A rivelarlo era stato proprio Lele Mora che, in un’intervista a La Zanzara, programma radiofonico in onda su Radio 24, aveva confessato di aver avuto un rapporto intimo completo con l'ex re dei paparazzi. A distanza di un po' di tempo anche Corona ha voluto dare la sua versione dei fatti. Ospite da Piero Chiambretti nel programma 'CR4', ha smentito ...