Petrolio crolla ai minimi da 1 anno dopo alert dell' Aie | Periodo di incertezze

Borse giù. Nasdaq (-2%) ormai sotto quota 7mila. Il Petrolio crolla a New York : Europa in rosso, Piazza Affari, appesantita dalle vendite sui titoli bancari e dal balzo dello spread. Vendite su Stmicroelectronics, si salva solo Enel dopo il piano industriale. Il titolo di Cupertino ha perso più del 20% dai picchi di ottobre. Tutti e tre gli indici di riferimento di Wall Street sono in rosso da inizio anno...

Petrolio a picco dopo stime Opec. Carige torna agli scambi e crolla del 50% : Ma proprio oggi il ministro all'economia, Giovanni Tria, ha preannunciato «Il tasso di crescita non si negozia». Tasso che prevede una crescita del pil italiano nel 2019 all'1,5%, contro la stima ...