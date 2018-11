Pernigotti | un imprenditore vuole acquistare l’azienda

vanityfair

: #Pernigotti, una buona notizia prima del panettone. C'è un imprenditore pronto a rilevare l'impianto di Novi Ligure… - nicola_pinna : #Pernigotti, una buona notizia prima del panettone. C'è un imprenditore pronto a rilevare l'impianto di Novi Ligure… - Kyofu69 : RT @Rinaldi_euro: Piacenza l’imprenditore di Fubine: “Prendo io la Pernigotti” - La Stampa - BerlusconiStop : RT @Rinaldi_euro: Piacenza l’imprenditore di Fubine: “Prendo io la Pernigotti” - La Stampa -

(Di martedì 20 novembre 2018)1860186018601860Ha intenzione di «la fabbricacon tutto il personale, per continuare a produrre gianduiotti e torrone». E aggiungere altre specialità, come le uova di Pasqua. Lo ha dichiarato Riccardo Piacenza,tessile di Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, conosciuto per la maglieria in cachemire. Al tavolo di crisi, però, i proprietari turchi del gruppo Toksoz, che hanno chiuso la storica azienda dolciaria piemontese (decisi, probabilmente, a trasferire la produzione all’estero), avevano fatto sapere di non essere intenzionati a vendere la ditta. «Ho già fatto sapere delle mie intenzioni al, al governo e ai rappresentanti del territorio in Parlamento. I turchi non sono disposti a cedere il marchio? Non è un problema: ne fonderò uno mio», ha risposto l’, parlando ad ...