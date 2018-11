Permessi retribuiti | possono essere negati? La sentenza

Scuola - Permessi straordinari retribuiti docenti e ATA 2019 : scadenza e modalità di richiesta : Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia oggi’, sono oltre 30mila i lavoratori della Scuola che, nel 2018, hanno usufruito dei permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annuali individuali secondo quanto predisposto dall’articolo 3 del dpr 23 agosto 1988, N. 395. permessi straordinari, termine ultimo 15 novembre salvo altra disposizione regionale Chi volesse chiedere il rinnovo per l’anno ...

Permessi brevi retribuiti docenti e ATA : cosa prevede la normativa : La guida ARAN sui Permessi brevi retribuiti nella scuola, cita l’art. 16 del CCNL del 29.11.2007, che prevede: 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi Permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personaledocente fino ad un ...

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari : normativa per la scuola : In che cosa consiste la disciplina dei Permessi per motivi personali e familiari nella scuola? L’ARAN ha pubblicato una guida divisa in sezioni sui Permessi. Abbiamo già trattato quelli per concorsi ed esami e per lutto. In questo articolo ci concentreremo sui Permessi retribuiti per motivi personali e familiari. scuola, Permessi retribuiti per motivi personali e familiari L’art. 15 del CCNL del 29 novembre 2007 prevede che, al comma 2, ...

Permessi retribuiti scuola - per concorsi ed esami e per lutto : la normativa : L’ARAN ha pubblicato una guida sui Permessi retribuiti, brevi e per diritto allo studio legati al mondo della scuola. In questo articolo ci concentreremo su due tipologie della prima categoria, ovvero quella dei Permessi retribuiti per concorsi ed esami, e quelli per lutto. In seguito tratteremo anche quelli per motivi personali o familiari, legati alla legge 104 e altri Permessi previsti dalla legge. Permessi retribuiti per esami e ...