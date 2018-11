Per essere immortali basta avere un profilo Facebook

Permessi retribuiti : possono essere negati? La sentenza : L’art. 15 co 2. Scuola parla dei tre giorni di Permessi retribuiti per motivi familiari e personali: la sentenza n. 688/2018 del 6.11.2018 ottenuta dalla FLC CGIL chiarisce alcuni aspetti fondamentali, come il fatto che questi non possono essere negati dal Dirigente Scolastico. Permessi retribuiti: il fatto e la sentenza Il dirigente di un Liceo della provincia di Avellino ha rifutato la richiesta di permesso art. 15 co 2 CCNL Scuola per ...

F1 Ferrari - Clear : «Dobbiamo essere pronti Per la sfida di Leclerc» : ROMA - Charles Leclerc dovrà farsi trovare pronto per la grande sfida che lo attende in Ferrari nella prossima stagione, ma anche la Rossa dovrà essere in grado di sostenere la coraggiosa decisione ...

Inter - Perisic potrebbe essere ceduto a giugno Per questioni di bilancio : Uno dei pochi giocatori che, almeno per il momento, ha disputato una stagione al di sotto delle aspettative nelle fila dell'Inter è sicuramente l'esterno croato Ivan Perisic. Il giocatore ha messo a segno due reti nelle prime tre partite di campionato, dopodiché si è fermato e spesso è risultato essere il peggiore in campo dei suoi, anche nelle serate di gloria della squadra nerazzurra. Un calo fisiologico, probabilmente legato anche alle ...

Sci alpino - Federica Brignone : “SPero di essere la locomotiva di una squadra competitiva” : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino sabato farà tappa a Killington, nel Vermont, dove è in programma un gigante: naturalmente in casa Italia la più attesa sarà Federica Brignone, reduce dal secondo posto di Soelden al debutto. La ragazza classe 1990 ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera“. Almeno all’inizio di questa stagione non ci sarà il duello con Sofia Goggia, infortunata: “Spero di essere ...

River Boca - baby tifoso vende giochi Per essere al Monumental : Il ritorno di Copa Libertadores si avvicina a grandi passi e nessuno vuole perderselo. C'è chi ha atteso questa sfida per anni, decenni, ma anche chi ha dovuto aspettare appena sei anni della sua vita ...

A “Modena Benessere Festival” salute naturale Per corpo - mente e spirito : il 24 e 25 novembre a ModenaFiere : Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi naturale, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili per la casa e la cura della persona. Settori diversi, con radici sia in oriente che in occidente, con un obiettivo comune: il Benessere naturale. Le discipline olistiche o bio-naturali si occupano di preservare l’ottimale stato di ...

Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta Per essere arrestato in Giappone : Il presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan Carlos Ghosn sta per essere arrestato in Giappone, e sarà licenziato per presunte violazioni finanziarie. Ghosn sarebbe coinvolto nel caso insieme a un altro importante dirigente, Greg Kelly: avrebbero deliberatamente sottostimato i

Nissan-Renault : il presidente Carlos Ghosn sta Per essere arrestato per falso : Il presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, 'sta per essere arrestato con l'accusa di violazione dei regolamenti finanziari'. È quanto si legge sull'agenzia Kyodo che ...

Uomini e Donne - Valeria Marini : "La corteggiatrice Perfetta Per Ivan Gonzalez deve essere spontanea" : Valeria Marini, già nelle prime settimane ad Uomini e Donne come party planner per la festa di fidanzamento di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo fornendo preziosissimi consigli ai due neo tronisti in fatto di seduzione: Mi piace moltissimo, Uomini e Donne mi diverte! Ho sempre cercato di fare progetti nuovi in tv e, fino a ora, con grande successo. Sia per Ivan che per Andrea ci saranno delle ...

Sarri : "La Juve pensa alla Champions - potrebbe essere un vantaggio Per le altre" : Premier, Serie A e Napoli . Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri racconta il suo mondo tra presente, passato e futuro. "In Inghilterra si gioca tantissimo ed è un calcio di alto livello - ha spiegato l'allenatore del Chelsea -. Un allenatore si diverte ". " Questa Juve pensa alla ...

Francia - 11enne si suicida dopo essere stato rimproverato Per l'uso del cellulare a scuola : Una storia terribile ci arriva dalla vicina Francia dove, stando a quanto riportato dal noto quotidiano Le Figaro, un giovanissimo alunno, di soli 11 anni, si sarebbe tolto la vita a causa di un rimprovero ricevuto dal suo insegnante per l'uso del cellulare in classe. Il giovane, fortemente provato dal richiamo del suo docente, all'uscita di scuola si sarebbe lanciato da un ponte dopo aver preannunciato le sue intenzioni ad alcuni suoi compagni. ...

Spray al pePeroncino con tessere Lega : Uno Spray al peperoncino in omaggio a tutte le donne che hanno sottoscritto la tessera per sostenere il partito. E' questa l'iniziativa targata Lega andata in scena lo scorso weekend in oltre 100 ...

Il secondo Xbox Elite Controller potrebbe essere più resistente e Personalizzabile : I gamer che attendono l’annuncio della seconda generazione di Xbox Elite Controller sono moltissimi soprattutto a causa del buon successo del primo modello attualmente in vendita. Un nuovo brevetto ufficiale denominato “GAME Controller WITH REMOVABLE Controller ACCESSORY” ci suggerisce che la seconda periferica, seguendo i feedback degli utenti, potrebbe avere una maggiore personalizzazione per quanto concerne ...

OPeraio denuncia di essere stato sequestrato in azienda : Pachistano chiede aiuto ai connazionali durante il corteo per il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle aziende cinesi. Intervento della polizia in via del Molinuzzo