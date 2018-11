Per 5 anni gli cola il naso | pensa a un raffreddore | ma in realtà perdeva liquido

Maltempo Verona - Veneto : avviato l’iter Per i rimborsi dei danni : Le piogge alluvionali dello scorso 1^ settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30% della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le ...

Tragedia a Caserta : muore a 24 anni Per un incidente dopo quasi un mese di agonia : Quella di cui si sta per parlare è l'ennesima tragica notizia in cui a perdere la vita è un giovane ragazzo. Il drammatico episodio si è verificato in provincia di Caserta, nel piccolo comune di Maddaloni, dove il giovanissimo Vincenzo Mataluno, ventiquattrenne del posto, è deceduto a seguito di un incidente stradale e dopo quasi un mese di agonia, trascorso a combattere tra la vita e la morte. Secondo quanto si apprende dal quotidiano locale ...

Usa - babysitter picchia una bimba di 2 anni Per punizione : la piccola muore Per le ferite : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una piccola bambina innocente si è verificata nei giorni scorsi ad Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America. A provocare la morte della piccola Aniyah Darnell, una bimba di appena due anni, però, è stata la cattiveria assurda di quella che in realtà doveva prendersi cura di lei, la babysitter americana, Shamonica Page, che invece ha picchiato la piccola, prima ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Peter Fill sulle orme dei grandi vecchi del passato. A 36 anni Per stupire ancora : Ci sono campioni che hanno sconfitto l’avanzare del tempo, che con il passare degli anni hanno saputo ancora ottenere grandi risultati, nonostante la carta d’identità cominciasse a servire il conto. Peter Fill è sicuramente uno di loro, anzi il nativo di Bressanone è proprio l’esempio dell’atleta che ha saputo migliorarsi stagione dopo stagione, arrivando al vertice molto dopo i trent’anni. Fill sarà ancora al ...

Elisa Isoardi - ecco chi è lo stalker che la Perseguita : “Ha 60 anni e appartiene a una famiglia in vista” : Sarebbe un 60enne napoletano appartenente ad una famiglia “in vista” della città lo stalker che da 10 anni perseguita Elisa Isoardi. A rivelarlo è il settimanale Gente: la conduttrice de La Prova del Cuoco aveva denunciato l’uomo il 5 novembre scorso, dopo l’ennesimo episodio in cui lui si era presentato ai cancelli degli studi televisivi in attesa della presentatrice, e ora emergono nuovi particolari. Il quotidiano La Verità ha ...

La Torre di Pisa pende sempre meno : ha recuPerato 4 cm in 20 anni : La Torre di Pisa è stabile e pian piano si riduce la sua pendenza: in vent’anni uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 cm di pendenza e il suo stato di salute è migliorato. Le rilevazioni sono state effettuate dal Gruppo di sorveglianza composto da Salvatore Settis, Carlo Viggiani e Donato Sabia, da che da anni monitorano i movimenti del monumento. “La Torre, da quando è iniziata la cura, ha ridotto la sua ...

Tragedia a Napoli - Michelangelo muore a soli 23 anni Per un malore improvviso : L'ennesima Tragedia di cui non si vorrebbe mai sentire parlare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove Michelangelo Rivieccio ha perso tragicamente la vita a causa di un malore improvviso a soli ventitré anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera città, provocando ...

Polo Ralph Lauren : 50 anni di stile Per il marchio icona dell’America : Fullscreen01/04 - Shop online RalphLauren.it02/04 - Shop online RalphLauren.it03/04 - Shop online RalphLauren.it04/04 - Shop online RalphLauren.it Polo Ralph Lauren ha rappresentato per mezzo secolo lo stile americano. Dai sofisticati abiti sartoriali al classico stile college, ci sono pochi marchi che possono vantare un’influenza così lunga nel modo in cui ci vestiamo. Alla linea Polo, nata nel 1967 come una collezione solo al maschile, è ...

Messico : invito alle celebrazioni Per il 25° Anniversario zapatista : Uno lì, si vede che è di recente fattura, indica, con lettere compatte e frettolose: " Lezioni elementari di Economia Politica : Uno.- Il capitale non sa leggere, non frequenta i social network, la ...

Maltempo Veneto : avviato l’iter Per i rimborsi dei danni in agricoltura : Le piogge alluvionali dello scorso 1° settembre in provincia di Verona hanno causato danni all’agricoltura, da Soave a Negrar e Monteforte d’Alpone, superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. A conclusione dei sopralluoghi e delle verifiche dei tecnici dello sportello interprovinciale di Avepa, la Giunta regionale del Veneto – su proposta dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan – ha individuato le zone territoriali dei ...

Beijing : ospiti stranieri visitano la mostra dedicata al 40esimo anniversario dell'avvio della politica di riforma e aPertura : Tariq ha detto ai giornalisti di essere rimasto profondamente impressionato dallo sviluppo raggiunto dalla Cina in tutta una serie di settori, come trasporti, economia digitale e tecnologie di ...

Romano Prodi : "L'oPeraio guadagna 200 volte meno del manager e nessuno dice niente - 30 anni fa non lo avremmo accettato" : Per Romano Prodi oggi si tendono ad accettare, nell'ambito dell'occupazione, cose che 30 anni fa nessuno avrebbe accettato. L'ex presidente del Consiglio lo ha detto a Bologna, nel corso della presentazione di un libro 'Il valore di tutto' di Mariana Mazzucato. Parlando della questione retributiva - si legge su Repubblica - ha fatto l'esempio del divario tra lo stipendio del manager e quello di un operaio: "La differenza è di 200 volte e ...

Bomporto - bambina morta a 11 anni. Dolore a scuola Per Noemi : Bomporto , Modena, , 20 novembre 2018 - Una vita troppo breve quella di Noemi Nesi , durata solo 11 anni, ma davvero speciale. Da neonata, prima del trapianto di cuore all'ospedale Sant'Orsola , era ...