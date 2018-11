Pensioni | Quota 100 e Reddito di cittadinanza tra febbraio e marzo 2019

Pensioni - è di nuovo bagarre su quota 100 : Di Maio replica a Boeri ("come fa a dire che i soldi non ci sono?"), mentre Elsa Fornero va all'attacco di Salvini ("dopo 6...

Pensioni - da quota 100 ai precoci : la corsa all’esodo può liberare 620mila posti di lavoro : Secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio sono in uscita oltre 600mila lavoratori, il triplo dei pensionamenti anticipati registrati in media negli ultimi dieci anni ...

«Quota 100» - precoci e vecchiaia : la corsa alle Pensioni può liberare 620mila posti : Ma i numeri cambiano come le stagioni, e ancora non sappiamo se la primavera di 'quota 100' sboccerà in un'economia in crescita oppure, come temono molti economisti, di nuovo in stagnazione.