Pensioni | non basta somma 100 per anticipare l' entrata in quiescenza

Tito Boeri e riforma Pensioni - i conti non tornano : Il presidente dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Tito Boeri, torna a farsi sentire dopo l'attacco ricevuto da parte del vice premier Matteo Salvini relativamente alla quota 100, la somma tra età anagrafica e anni di contribuzione che, in caso di approvazione del decreto, permetterà ad una vasta platea di lavoratori di andare in pensione con qualche anno di anticipo, tenendo però conto di una eventuale penalizzazione che colpirà ...

Pensioni - Boeri : con quota 100 i conti non tornano : Roma, 19 nov., askanews, - 'In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L'idea di una dotazione piatta e costante a ...

Quota 100 - l’allarme di Boeri sulle Pensioni : “I conti non tornano - Inps rischia l’assalto” : "In tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L’idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l’anno non è minimamente supportata da alcuna delle simulazioni che ci hanno chiesto. Ma quando ho sollevato il problema, ho avuto solo aggressioni verbali e tentativi di screditarmi", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando della riforma Quota ...

Pensioni e Quota 100 - Boeri insiste : i conti del Governo non tornano : A due giorni dal parere finale della Commissione europea sull’intero impianto della Manovra 2019, che potrebbe anche portare subito all’apertura della procedura di infrazione verso l’Italia, torna anche il titolare dell’Inps (ancora per poco?) Tito Boeri, a tuonare e lanciare l’allarme sulla riforma delle Pensioni targata Governo Lega-5stelle. E lo fa a tutto spiano, denunciando anche gli attacchi subiti dal Governo. I conti non tornano, secondo ...

Pensioni - arriva la tredicesima : occhio alle date (non le stesse per tutti) : Pensioni dicembre 2018: tra pochi giorni arriva la tredicesima, oltre al "solito" assegno. Per ritirarla, alcuni pensionati...

Pensioni - tra pochi giorni arriva la tredicesima : occhio alle date (non le stesse per tutti) : Pensioni dicembre 2018: arriva la tredicesima, oltre al "solito" assegno. Per ritirarla, alcuni pensionati dovranno...

Riforma Pensioni : Salvini : 'Quota 100 non comporterà tagli sugli assegni' : "Sulla Legge Fornero leggo cose incredibili. Non c'è alcun taglio, alcuna penalizzazione", lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha reso nota la sua relazione che ipotizza tagli sugli assegni previdenziali che vanno dal 5 al 30 % per tutti coloro che, a partire dal 2019 usufruiranno del sistema della Quota 100. Per Salvini non ci saranno penalizzazioni Per il vicepremier della Lega, ...

Pensioni 2019 : proroga opzione donna estesa forse fino al 2021 - ma non ci sono conferme : Le ultime indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore fanno ben sperare o forse rischiano di confondere ancor più le donne che attendono di comprendere in primis se davvero vi sarà una proroga dell’opzione donna, dato che non vi è ancora nessun decreto ufficiale, e soprattutto quali siano i requisiti e i tempi entro cui maturarli. opzione donna, la proroga ci sarà ed entro quando? L’articolo de Il Sole 24 ore cita tutte le vie d’uscita per poter ...

Pensioni : Quota 100 - non ci sono fondi per la misura : E' ancora scontro fra il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tito Boeri e il vicepremier della Lega Matteo Salvini circa le risorse da impiegare per gli interventi in materia previdenziale. Secondo quanto affermato dall'economista, infatti, le risorse per la Quota 100 sarebbero insufficienti per il biennio 2020-2021; la risposta di Salvini non è tardata ad arrivare. Circa 6,7 miliardi stanziati per Quota 100 Continua la ...

Pensioni - prossimo anno non solo Quota 100 : nessun adeguamento alla speranza di vita : Si attende l'emanazione del decreto volto ad introdurre la cosiddetta Quota 100 a favore dei lavoratori che hanno maturato almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi anche se, secondo quanto affermato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", le strade d'uscita anticipata a partire dal prossimo anno potrebbero essere diverse. Dalla Quota 100, all'Opzione Donna, alla pensione di vecchiaia e all'Ape aziendale e ...

Pensioni e manovra - Salvini e Di Maio attaccano Ue : 'Non ci piegheremo' : Chiarissime le ultime prese di posizione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio nei confronti dell'Unione Europea: non ci piegheremo ai commissariamenti, è il momento di stare vicino al popolo italiano, il loro interesse viene prima di tutto. Le affermazioni del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dell'attuale Governo giallo-verde. Pensioni, Di Maio ribadisce: 'Quota 100 non è in ...

Pensioni a quota 100 - la botte è piena ma la moglie non è ubriaca : Ha sollevato un vespaio la nota depositata dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) in occasione dell'audizione del presidente Giuseppe Pisauro davanti alle Commissioni Bilancio delle Camere. L'attenzione dei media e del dibattito politico si è concentrata sulle considerazioni svolte in materia di Pensioni con particolare riguardo agli effetti - determinati dall'introduzione di quota 100 - sull'ammontare effettivo della spesa e ...

Boeri : 'Sulle Pensioni i conti del governo non tornano e lo spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...

Boeri : 'Sulle Pensioni i conti del governo non tornano e lo spread sta riducendo gli assegni' : Sulle pensioni, ed in particolare l'uscita con 62 anni di età e 38 di contributi, i conti del governo non tornano. Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Tito Boeri, nel corso di un incontro dedicato ...