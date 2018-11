cittadellaspezia

: #politica #laspezia - Pecunia a Pucciarelli: 'Ho già ammesso pubblicamente il mio errore' - cdsnews : #politica #laspezia - Pecunia a Pucciarelli: 'Ho già ammesso pubblicamente il mio errore' - attilieni : Solidarietà da tutto il PD Lerici a Federica Pecunia querelata dalla Pucciarelli senatrice leghista. Federica, siamo con te...! - AlessandroZunin : RT @brandobenifei: La mia piena e incondizionata solidarietà alla segretaria del PD spezzino Federica Pecunia per la denuncia da parte dell… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Perché che abbia scritto un post o messo un like a un pensiero così grave non muta la sostanza politica. Per parte mia porterò sempre avanti una critica netta contro chi, in qualunque forma o ...