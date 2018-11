Partito Democratico e Forza Italia in terapia intensiva

Blastingnews

(Di martedì 20 novembre 2018) Due partiti sotto intervento, con sintomi diversi ma afflitti della stessa malattia: il PD cerca un cuore nuovo, a FI il suo gli sta stretto. Entrambi nati con vocazione maggioritaria, hanno raggiunto la vetta per poi crollare come un castello di carte. Giovani dinosauri politici, che non si sono saputi evolvere. Il risultato è che unè senza un leader e uno non vive senza il suo. Il PD doveva rappresentare la Sinistrana Ne ha inglobato l'elettorato, e forti anche dei voti che un tempo erano del P.C.I. Fecero il loro ingresso in parlamento nel 2008, parte di quell'elettorato si sente tradito, per la corsa verso il centro sin dagli esordi che ha ridotto l'ala sinistra a minoranza del. Fatto questo fu subito denunciato e preso a picconate in Parlamento dal Presidente emerito Cossiga che in aula sottolineava la lontananza rispetto agli ideali e le personalità della ...