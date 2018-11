Pallone d’oro | Messi e Ronaldo al capolinea | ma lo meritano davvero?

Cristiano Ronaldo fuori dalla corsa per il Pallone d’oro - juventini furiosi : “Varane? Mettiamo anche Masiello” : Mbappè, Varane e Modric si contenderanno il Pallone d’Oro, l’ex Real Madrid Cristiano Ronaldo è stato estromesso dalla corsa “Perchè Varane e non Masiello?” I tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione di dissenso contro la decisione di estromettere Cristiano Ronaldo dalla corsa al Pallone d’Oro in favore di Mbappè, Varane e Modric. CR7 con la maglia del Real Madrid ha fatto faville nella passata stagione, ma ...

Calcio : Pallone d’oro 2018 - indiscrezioni dalla Francia danno Cristiano Ronaldo e Messi fuori - Varane - Modric e Mbappè finalisti : Sembra un’era che finisce, oppure è un’altra era che nasce. Ognuno la può vedere nel modo che preferisce, il fatto compiuto è sempre uno: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non sarebbero tra i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018. Questa è la sola interpretazione possibile del video promozionale che è stato diffuso sui profili social de L’Equipe nelle scorse ore, che propone il portoghese della Juventus ...

Pallone d’oro africano : due ‘italiani’ in lizza per il premio : La BBC ha svelato la lista dei cinque candidati che si contenderanno il Pallone d’Oro africano 2018. Tra questi, ci saranno anche due giocatori che militano nel nostro campionato: Medhi Benatia e Kalidou Koulibaly. Il centrale bianconero e il senegalese del Napoli sono i migliori difensori del loro continente e cercheranno di insidiare gli altri tre calciatori che ambiscono al premio. Con gli ‘italiani’, nella rosa dei ...

Pallone d’oro africano : Benatia e Koulibaly tra i finalisti : Pallone D’ORO africano, JUVE E NAPOLI “IN CORSA”- Così come in campo, anche fuori dal terreno di gioco si prospetta un duello Juventus-Napoli per l’assegnazione del Pallone d’Oro africano. Il massimo riconoscimento individuale per i giocatori del “continente nero”, quest’anno vede la presenza tra i finalisti di due esponenti delle maggiori squadre italiane: Mehdi Benatia […] L'articolo Pallone d’Oro africano: Benatia e ...

Serie A Story - nono episodio. 2003-04 : il Milan si riprende il trono del calcio italiano trascinato da uno Shevchenko da Pallone d’Oro : Dopo diverse settimane, torniamo a ripercorrere la lunga storia del Campionato di Serie A. Eravamo rimasti al campionato 2002-03, con la Juve di Lippi che vince il suo secondo Scudetto consecutivo con due giornate di anticipo ma allo stesso tempo perde in finale di Champions League contro il Milan di Ancelotti ai calci di rigore. I rossoneri, centrata la doppietta Champions-Coppa Italia, puntano a vincere lo scudetto, l’unico trofeo che è ...

Pallone d’oro - Hazard fa il modesto : “Non lo merito - lo darei a…” : Il talento del Belgio Eden Hazard è ormai uno dei top player del calcio mondiale, durante il quale si è consacrato definitivamente. Nonostante ciò, il belga non pensa di poter meritare il Pallone d’Oro: “La mia stagione è stata positiva, ma devo mantenere i piedi per terra, non merito il Pallone d’Oro, ci sono stati giocatori che hanno avuto un anno migliore del mio“. Il tutto anche perché né il Chelsea né il Belgio ...

Il rapporto con Pogba - i complimenti di Mourinho e il Pallone d’oro - Bonucci sincero : “lo merita Ronaldo! Mou? Un piacere i suoi complimenti” : A tutto Bonucci: il difensore della Juventus dai complimenti di Mourinho al rapporto con Pogba, le parole del bianconeri alla vigilia della sfida col Manchester United “Il mio rapporto con Mourinho è il rapporto di due persone che viste le sue parole si stimano. Io lo stimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata a Manchester e anche in America quando l’ho incontrato con il Milan. Per quanto riguarda il Pallone d’Oro ...

Griezmann : “Pallone d’Oro? Penso di meritarlo” : La consegna del Pallone d’Oro incombe e Antoine Griezmann – intervistato da ESPN – rivela quanto sia concreta, in lui, l’ambizione di vincerlo: “A livello personale il Pallone d’Oro è il premio più prestigioso, storico che si possa mai ottenere. Allo stesso tempo sono un giocatore che pensa più alla squadra, al collettivo, ma Penso di meritarlo. Anche per tutto quello che ho dovuto affrontare nella mia vita. ...

Allegri : “mi auguro che CR7 vinca il Pallone d’oro - lo merita” : “Mi auguro lo possa vincere, se lo merita per quello che sta facendo e per quello che ha fatto l’anno scorso”. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sponsorizza Cristiano Ronaldo per le vittoria del Pallone d’oro, trofeo che l’attaccante bianconero ha già conquistato 5 volte. “È un campione e ha portato esperienza e autorevolezza alla nostra squadra”, aggiunge il tecnico ...

Pallone d’oro - per Platini lo merita Varane : Michel Platini ha svelato chi è il suo giocatore favorito per il Pallone d’Oro: “Non è mai stato facile come quest’anno – ha detto l’ex presidente Uefa – c’è un solo giocatore che ha vinto una coppa europea e la Coppa del Mondo, ed è Varane. Normalmente c’è sempre la discussione Ronaldo-Messi, ma quest’anno ce n’è uno solo che ha vinto tutto e si chiama Varane”. ...