Padova | sindaco Pd cerca casa per famiglia nigeriana | è polemica

Nuovo campo da rugby al complesso sportivo Padovani - domani l'inaugurazione con il sindaco Nardella e l'assessore Vannucci : L'intervento, per un investimento complessivo di oltre 485mila euro, sarà inaugurato domani dal sindaco Dario Nardella, dall'assessore allo Sport Andrea Vannucci e dal presidente del Quartiere 2 ...

Caso Desirée : sindaco Padova - contro spaccio e degrado fondamentali cittadini : Padova, 4 nov. (AdnKronos) - “Il problema della sicurezza e del degrado in particolari aree delle città non è di semplicissima soluzione e noi abbiamo scelto di affrontarlo in maniera articolata, con interventi sia sul fronte del controllo del territorio e del contrasto alle attività illecite sia di

Caso Desirée : sindaco Padova - contro spaccio e degrado fondamentali cittadini (2) : (AdnKronos) - "Il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni è fondamentale, specie nei quartieri: abbiamo stanziato 300 mila euro proprio per sostenere le attività, ideate 'dal basso' nei quartieri, con risultati interessanti specialmente all’ Arcella - sottolinea il sindaco di Padova - Ovvi

Padova - Daspo agli attivisti del centro sociale. Ma il sindaco gli concede la sala comunale : Dopo il caso della partecipazione del vice-sindaco di Roma, Luca Bergamo, ad un incontro organizzato dai movimenti per la casa all'interno di un palazzo occupato nel centro della Capitale, ora anche l'...

Periferie : sindaco Padova - non è concessione generosa del governo (2) : (AdnKronos) - "Ci siamo mossi bene con i nostri tecnici, portandoci a uno stato avanzatissimo sui tanti progetti che addirittura abbiamo messo in gara. A Padova siamo ad uno stato così avanzato che in caso di una causa al governo, che eravamo pronti a fare, l’Esecutivo avrebbe avuto più di qualche g

Periferie : sindaco Padova - non è concessione generosa del governo : Padova, 18 ott. (AdnKronos) - "Una cosa è chiara, questa non è una concessione generosa del governo ma il frutto di mesi di lavoro in cui tutti i Sindaci coinvolti hanno battuto i pugni sul tavolo per veder riconosciuti i diritti dei loro territori e delle loro comunità. Senza questa azione e senza

Padova - lancia sacco dell'immondizia dal finestrino dell'auto : il sindaco glielo riporta : Il primo caso di lancio su strada di immondizia con 'boomerang' è accaduto a Piombino Dese, piccolo centro di 10mila abitanti in provincia di Padova [VIDEO] da cui arriva una grande lezione di civilta'. Dopo aver colto sul fatto e identificato una signora che si era sbarazzata di un sacco dell'immondizia scaraventandolo dal finestrino della sua auto a bordo strada, il primo cittadino Cesare Mason si è presentato direttamente a casa della ...

Padova - il sindaco ambientalista che riporta i rifiuti a casa degli incivili : L'idea di Cesare Mason, primo cittadino di Piombino Dese: carica nel portabagagli i sacchi di spazzatura abbandonati in strada e li restituisce a chi li ha "dimenticati". E promette: "Con i soldi delle multe rifarò l'asfalto in tutto il paese"

Sicurezza : sindaco Padova - rischio concreto avere esercito di irregolari e disperati : Padova, 30 set. (AdnKronos) - "Esprimo tutta la mia preoccupazione per quanto emerge nel testo del nuovo decreto Sicurezza, anche se ancora non entrato in vigore. Bisogna stare attenti a non mettere in atto provvedimenti ad alto effetto mediatico e propagandistico che però poi come conseguenza hanno