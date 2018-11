Ogni anno 5mila con carcinoma | nuova ' road map' per tumore seno

Carbon tax - Cappato lancia la petizione europea per tassare emissioni inquinanti. “Ogni anno 100 miliardi di ricavi per l’Ue” : tassare le emissioni inquinanti del Carbone, reinvestire i soldi ottenuti in incentivi per le rinnovabili, abbassare il costo del lavoro e, alla fine, salvare le Terra. Sono queste le ambizioni che hanno spinto Marco Cappato, esponente dei Radicali e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a lanciare una petizione europea per l’introduzione della Carbon tax. Insieme a lui, fanno parte del Comitato promotore anche Monica Frassoni, ...

L’omicida di Lennon : «Mi vergogno Ogni anno di più» : «Trent’anni fa non potevo dire di provare vergogna: solo adesso so che cosa sia, e mi vergogno ogni anno di più». Mark David Chapman, 63 anni, è l’uomo che la notte dell’8 dicembre 1980 sparò e uccise John Lennon, poche ore dopo che l’artista ebbe autografato un album per lui. All’udienza nel carcere di Wende, dove sta scontando una condanna a vita, ha ribadito il suo rimorso, ma gli è stata negata per la decima volta la libertà vigilata. Ai ...

Ambiente : Ogni cittadino europeo produce 200 kg di rifiuti pericolosi all’anno : Alla vigilia della Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti (SERR), che si terrà dal 17 al 25 novembre 2018, l’EEA (Agenzia Europea dell’Ambiente), ha diffuso alcuni dati secondo cui ogni cittadino europeo produce in un anno circa 200 kg di rifiuti pericolosi, con l’impiego di prodotti di uso domestico. La Settimana SERR, giunta alla 10ª edizione, quest’anno ha come tema proprio i rifiuti pericolosi, cioè gli scarti ...

Cartabianca sfora - Mannoni polemico : "Iniziamo in ritardo - come Ogni martedì" : Nulla di nuovo sotto il sole. Cartabianca sfora e Maurizio Mannoni si arrabbia. E’ successo martedì sera, quando il conduttore di Linea Notte ha raccolto il testimone da Bianca Berlinguer sei minuti dopo la mezzanotte.Un ritardo addirittura contenuto, dato che da un po’ di tempo tra i due talk non è più inserita a sandwich la lunga interruzione pubblicitaria che avrebbe potuto persino raddoppiare il tempo di attesa.prosegui la ...

Caso Higuain - le motivazioni della squalifica fanno infuriare i tifosi : i precedenti ”alla Bonucci” e le incOgnite future : Gonzalo Higuain e la sua squalifica continuano a far discutere lasciando un po’ perplessi dopo aver letto le motivazioni del giudice sportivo Gonzalo Higuain è stato squalificato per due giornate per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara, essendosi avvicinato al medesimo, all’atto dell’ammonizione per proteste al 38° ...

Efficienza energetica - Avvenia : dall’ecodesign 62 milioni di tonnellate di CO2 in meno Ogni anno : Estendere i criteri dell’ecodesign agli elettrodomestici di uso comune, come per esempio televisori, frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, e ancora ai motori elettrici, ai server e a molti altri dispositivi, porterà a benefici ambientali stimati in 62 milioni di tonnellate di anidride carbonica non immessa in atmosfera ogni anno. È quanto emerge da un’analisi condotta da Avvenia, società del Gruppo Terna attiva nell’Efficienza energetica, che ...

Centinaia di stranieri Ogni anno vanno in Russia per l'allungamento delle ossa - : ... una malattia che non consente loro di raggiungere un'altezza media… Forniamo assistenza per la semplice ragione che il nostro intero mondo è progettato per persone di media altezza. Non lo ...

Salute : in Italia Ogni anno 175mila fratture di femore - vertebre e polso : ogni anno in Italia oltre 175 mila persone fanno ricorso al pronto soccorso per fratture di femore (90 mila) vertebrali (70 mila) e polso (15 mila) con la possibilità che il loro numero sia complessivamente più alto considerando quelle non diagnosticate, e in quasi l’80% dei casi si tratta di donne con un’età superiore ai 65 anni: è quanto emerge dai lavori del 103° Congresso nazionale della Società Italiana di ortopedia e ...

In Italia Ogni anno 80mila ricoveri per lesioni crociato ginocchio : Roma, 9 nov., askanews, - ogni anno in Italia si registrano più di 80mila ricoveri per le lesioni del legamento crociato del ginocchio, due terzi dei quali in pazienti di sesso maschile, 65mila per ...

Alimenti - Fao : Ogni anno oltre metà frutta e ortaggi sprecati nel mondo : ogni anno più della metà della frutta e degli ortaggi prodotti a livello globale vengono persi o sprecati. Una fonte vitale di proteine, circa il 25% di tutta la carne prodotta, equivalente a 75 milioni di mucche, non viene consumata. A suonare il campanello d’allarme è la Fao che esorta i responsabili politici “a dare priorità alla riduzione della perdita e dello spreco alimentare come mezzo per migliorare l’accesso a cibo ...

Sprecato Ogni anno 50% di frutta e ortaggi : Una morte su cinque nel mondo è da associarsi a diete alimentari di scarsa qualità, eppure ogni anno più della metà della frutta e degli ortaggi vi...

Fame : Fao - sprecato Ogni anno il 50% di frutta e ortaggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tumori - Ogni anno 150mila pazienti soffrono di dolore intenso : Roma, 6 nov., askanews, - Dura da mezz'ora a 60 minuti. In una scala da 0 a 10 può raggiungere picchi di 8-9. È il dolore episodico intenso, BTP, BreakThrough cancer Pain,, che interessa ogni anno in ...

Le noci hanno un importante ruolo benefico : mangiarle Ogni giorno aiuta a controllare il peso e contribuisce alla salute cardiovascolare : Mangiare noci del Brasile e altre varietà ogni giorno potrebbe prevenire l’aumento di peso e fornire altri benefici per la salute cardiovascolare, secondo due diversi studi che verranno presentati alle Scientific Sessions 2018 dell’American Heart Association a Chicago, un importante scambio globale sugli ultimi progressi nella scienza cardiovascolare.-- Uno studio ha analizzato l’influenza del consumo di noci e noccioline sul peso corporeo a ...