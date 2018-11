Nuova Porsche 911 | il video teaser ufficiale anticipa il debutto a Los Angeles VIDEO

Porsche 911 - Primo teaser della Nuova generazione - la 992 : Con il Salone di Los Angeles (30 novembre-9 dicembre) alle porte, la Porsche ha diramato il Primo teaser ufficiale dell'ottava generazione della 911. La 992 debutterà in anteprima mondiale proprio durante la kermesse californiana, probabilmente nelle classiche versioni di lancio Carrera e Carrera S che, successivamente al lancio commerciale, saranno seguite da altri modelli dalle performance ancor più elevate. Proporzioni classiche, meccanica ...

Porsche 911 - proseguono i collaudi della Nuova generazione – FOTO : Tre milioni di km in tre cifre. Dopo mesi di indiscrezioni e una lunga serie di immagini rubate che ritraevano esemplari laboratorio in azione. Porsche rompe finalmente gli indugi e distribuisce le prime FOTO ufficiali della nuova 911, sigla di progetto 992, ovvero l’ottava generazione della sportiva su cui è letteralmente appoggiata tutta la saga del costruttore di Stoccarda. FOTOgrafie per la prima volta ufficiali, però ...

Porsche 911 - Nuova generazione debutterà ad inizio 2019 : E' l'unico modo in cui possiamo essere certi che il veicolo sia in grado di viaggiare in tutte le regioni del mondo senza guasti''. Questi test si sono concentrati sulle tradizionali aree di ...

Porsche 911 - le prime immagini dei prototipi pre-serie di Nuova generazione [FOTO] : Test in condizioni climatiche estreme Come accade con ogni nuovo modello di Porsche, anche la nuova generazione della 911 è stata sottoposta a numerosi test, molti dei quali in giro per il mondo ...

Nuova Porsche 911 : un’invasione di prototipi percorre le strade di tutto il mondo [FOTO] : Un numero elevatissimo di prototipi della Nuova generazione della Porsche 911 è impegnata in insidiosi test in attesa del debutto ufficiale La Nuova generazione della Porsche 911, conosciuta con la sigla di progetto 992, debutterà sui mercati internazionali all’inizio del prossimo anno. In attesa dell’agognato debutto della prossima 911, gli ingegneri Porsche sono impegnati negli ultimi e poi faticosi test su strada che possono ...

Porsche nella mobilità elettrica con la Nuova Taycan : Investimenti per 6 miliardi di euro, 1.200 nuove assunzioni solo per il lancio della nuova Taycan, il continuo sviluppo della strategia Porsche Production 4.0 e la realizzazione di una campagna senza precedenti di diffusione di conoscenze a tutti i livelli aziendali: impegnandosi fermamente a promuovere la mobilità elettrica, Porsche sta attuando un processo di grande […] L'articolo Porsche nella mobilità elettrica con la nuova Taycan ...

Porsche 911 - La Nuova 992 GT3 senza veli per i test : I puristi possono dormire sonni tranquilli: la Porsche 911 GT3 tornerà con il suo corredo di alettoni e con un contagiri con un fondo scala a due cifre. Sono questi i segnali che giungono dalle più recenti foto spia della futura 992 GT3: con la versione Carrera e Carrera S che debutteranno al Salone di Los Angeles la GT3 potrebbe farsi vedere già entro la fine del 2019.L'alettone degno della RSR. Fino a oggi i prototipi della 992 sono stati ...

Nuova Porsche 911 : l’inedita generazione non ha più segreti [VIDEO] : La Nuova generazione dell’iconica supercar tedesca è stata immortalata senza camuffature durante alcuni test sulla pista del Nurburgring Ormai ci siamo quasi, la Nuova generazione della Porsche 911, conosciuta con la sigla di progetto “992”, è praticamente pronta per la commercializzazione. La Casa tedesca sta effettuando infatti gli ultimi test su strada e in pista prima di lanciare ufficialmente la vettura, come dimostra il video che ...

Nuova Porsche Macan : il rinnovato SUV sportivo incanta Parigi [FOTO] : La seconda generazione della Porsche Macan svelata al Salone di Parigi sfoggia l’ultimo linguaggio stilistico della Casa tedesca e nuove caratteristiche da supercar Sotto i riflettori dell’importante palcoscenico del Salone di Parigi 2018 fa il suo debutto europeo l’attesissima seconda generazione della Porsche Macan, SUV sportivo di medie dimensioni che abbraccia l’ultimo linguaggio stilistico visto sulla Nuova Cayenne e adotta soluzioni ...

Porsche 935 - Una Nuova edizione per celebrare i 70 anni : Le celebrazioni per i 70 anni della Porsche proseguono con il Rennsport Reunion di Laguna Seca: per l'occasione la Porsche ha voluto sorprendere i suoi più cari estimatori presentando la nuova 935, una serie speciale basata sulla 911 GT2 RS, che rende omaggio alla gloriosa 935/78 "Moby Dick" impegnata a Le Mans. Sarà prodotta in 77 esemplari, proposti a un prezzo indicativo per il mercato tedesco di 701.948 euro, tasse escluse. Le ...