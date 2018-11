Nuova ondata crolli criptovalute | Bitcoin -15% a 4 590 dollari

Maltempo : Terna rafforza i turni di reperibilità per far fronte alla Nuova ondata : Terna ”ha rafforzato tutti i turni di reperibilità nel centro Italia” per far fronte all’eventuale ondata di Maltempo che potrebbe colpire l’area domani. E’ quanto fa sapere la società interpellata dall’Adnkronos circa la nuova allerta Maltempo sul nostro paese. Dalle prossime ore infatti l’Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato, con l’arrivo di diffusi e forti temporali ...

Nuova ondata beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy domani 20 novembre : il punto sul test europeo : A che punto siamo con la beta Android 9 Pie per dispositivi Samsung Galaxy? La settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stata densa di novità relativa proprio alla fase di test. In particolar modo, il giorno 15 novembre la sperimentazione è partita negli Stati Uniti, in Sud Corea e sarebbe dovuta iniziare anche in Germania. Tuttavia l'apertura reale del programma non c'è stata ma in quest'ultimo paese e per questo siamo pronti a fare un ...

Allerta Meteo - Nuova ondata di maltempo sull’Italia : avviso e bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – La perturbazione atlantica, in ingresso sul Mediterraneo occidentale, favorirà l’apporto di flussi più umidi ed instabili sulle nostre regioni nord-occidentali, determinando, dalle prossime ore, un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo - lo Scirocco non si ferma più : Nuova violenta ondata di maltempo tra Giovedì 8 e Venerdì 9 al Nord : 1/11 ...

Allerta Meteo - ennesimo fronte temporalesco avanza sull’Italia da Ovest : Nuova ondata di nubifragi e grandinate anche al Centro/Sud [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo a Monza e in Brianza : Nuova ondata di maltempo - Villasanta tiene chiusi i giardini pubblici : La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di criticità in "codice Arancio" anche per i cieli di Monza e Brianza a partire dalla notte tra il 6 e il 7 novembre. E a Villasanta slitta ...

L'Italia è alle prese con una Nuova ondata di maltempo : L'emergenza maltempo non dà tregua all'Italia mentre si cominciano a contare i danni di giorni di nubifragi, mareggiate e frane. Al Nord si registrano altri quattro morti: una coppia la cui auto è stata schiacciata da un albero in Valle d'Aosta, un anziano caduto mentre riparava il tetto della sua malga in Val Badia e, sempre in Alto Adige, è deceduto un 53enne di Laces che era ricoverato dopo essere stato ...

Allerta Meteo Halloween - Nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : Nuova ondata di maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Previsioni Meteo - Nuova violenta ondata di maltempo in arrivo con lo scirocco : inizio Novembre di super caldo e violenti temporali [MAPPE] : 1/23 ...

Ultime notizie maltempo : strade chiuse e treni cancellati. Mercoledì Nuova ondata : Tregua per uno-due giorni, ma il maltempo riprenderà. La perturbazione cominciata lo scorso fine settimana ha colpito pesantemente tutta l’Italia e in modo particolare, come previsto, l’Italia settentrionale e le coste tirreniche; la sopravvenienza di un forte scirocco da sud-est ha scatenato raffiche di vento superiori a 100 km/h nel Lazio e in Sardegna ma anche in Veneto. Nella giornata odierna è prevista una situazione in ...

Maltempo - Nuova ondata di pioggia in arrivo a Roma : la Raggi convoca una riunione : “Il Campidoglio si prepara a fronteggiare l’ondata di Maltempo che, secondo le previsioni, dovrebbe interessare Roma nelle giornate di sabato e domenica. Alle 18,30 di oggi, nella sede della Protezione Civile Capitolina, è stata convocata dalla sindaca Virginia Raggi una riunione preparatoria per mettere a punto il sistema di interventi in caso di Maltempo”. Lo fa sapere il Campidoglio. “Sarà un ‘Pre-Coc’, in ...

Nuova ondata di maltempo verso la Sicilia : attenzione ai fenomeni violenti domani : Dopo una tregua torna il maltempo sulla Sicilia: forti temporali in arrivo domani? Dopo una fugace tregua la Sicilia sta per tornare a fare i conti con il maltempo. Nella giornata di domani infatti...

Allerta meteo - Nuova ondata di maltempo : scuole chiuse giovedì 18 Ottobre in molti Comuni della Sardegna [ELENCO] : scuole e uffici pubblici chiusi domani a Cagliari e nei Comuni dell’area metropolitana. Lo ha disposto questa sera il sindaco metropolitano Massimo Zedda, dopo essersi consultato con la Protezione civile. Obiettivo: evitare che le strade della città e le arterie di collegamento con i centri dell’hinterland si riempiano di auto. Oggi era stata emanata un’Allerta meteo arancione – sino alla mezzanotte di domani – ma ...