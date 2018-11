NPD | Nintendo domina la classifica delle esclusive più vendute dal 1995

eurogamer

: #Nintendo domina la classifica delle esclusive più vendute dal 1995. - Eurogamer_it : #Nintendo domina la classifica delle esclusive più vendute dal 1995. -

(Di martedì 20 novembre 2018) Leconsole sono sempre state un segno distintivo dell'industria e quest'anno abbiamo visto alcune eccezionali, tra cui God of War, Marvel's Spider-Man e Forza Horizon 4, che hanno ricevuto il plauso della critica e hanno venduto molto bene.In un periodo dicosì solide, alcune persone persone potrebbero chiedersi quali sono stati i titoli esclusivi più venduti e più redditizi di tutti i tempi e ora, come segnala Dualshockers, Mat Piscatella, analista del gruppo NPD, ci ha dato una risposta.L'analista ha recentemente ha deciso di rivelare quali sono stati i 10 giochi esclusivi più venduti negli USA e il gruppo NPD ha iniziato a monitorare i dati dal. Ebbene,tutti e dieci gli slot con titoli di64, DS e Wii. Potete vedere l'elenco completo, che èto in base alle vendite in dollari e non include le vendite digitali, di ...