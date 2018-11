Nouy Bce | incrociamo le dita per banche italiane 

lastampa

: Mi era sfuggito. 'I problemi delle banche greche sono cominciati con discussioni politiche e quindi posso solo dire… - straneuropa : Mi era sfuggito. 'I problemi delle banche greche sono cominciati con discussioni politiche e quindi posso solo dire… - Barbaga3Gaetano : #LaStampa - ANSA Nouy (Bce): incrociamo le dita per le banche italiane I dati gelano il governo, ma resta la line… - Stefjazz2 : RT @ElioLannutti: Spread a 327, Nouy (Bce): ‘Dita incrociate per le banche, anche in Grecia problemi iniziati con discussioni politiche’. L… -

(Di martedì 20 novembre 2018) «Finora non credo che lo spread abbia raggiunto un livello di seria preoccupazione per le, ma non sappiamo cosa porta il futuro», e «sarebbe molto triste» se leitaliane, che «hanno fatto molti sforzi» per ripulire i bilanci, «fossero colpite dalle conseguenze del dibattito politico. Ma sono cose che succedono, i problemi delle...