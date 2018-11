Non arriva in ospedale | il parto in auto

Un parlamentare europeo su sette Non è arrivato a fine legislatura : A pochi mesi dalla fine della legislatura in 104 si sono dimessi, sono andati in pensione o sono morti: ci sono anche nove italiani

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla moto nuova - Dall’Igna Non si accontenta : “Ducati Non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

"Nonno Felicino" torna sui banchi a 98 anni : "Prima la licenza media - poi spero di arrivare all'università" : Per tornare sui banchi di scuola non è mai troppo tardi: ecco quello che sembrerebbe insegnare la storia di Salvatore Piredda, per gli amici "Felicino", 98 anni compiuti a luglio e studente di terza media ad Arbus, comune italiano di poco più di seimila anime nella provincia del Sud Sardegna. La vicenda viene riportata da L'Unione Sarda."Prima di salire lassù, ho coronato il sogno della mia vita: sono tornato sui banchi di ...

Sissako : «L’Africa è ancora una terra in cui si arriva - Non solo da cui si parte» : La Cina, Nollywood, "Black Panther", un film muto sul Ruanda. E il boom dei talenti afro. Parla il regista ”Timbuktu”, il primo film dell’Africa nera mai entrato in cinquina all’Oscar Un continente in Movimento "

Non arrivate alla fine del mese? Non è vero - altrimenti dovrebbe esserci un’ecatombe : Basta la parola discount a mandarmi in depressione, detesto tutto ciò che è scontato nella vita come nei supermercati. Persone scontate che comprano prodotti scontati. Tristezza che si aggiunge a tristezza. Come può un essere umano comprare un succedaneo del caviale? Significa non avere più rispetto per se stessi. Ma non vi vergognate? Così facendo diventate succedanei di voi stessi, anzi: lo siete già diventati. Simulacri ambulanti, vi aggirate ...

Alessandra Mastronardi : 'Non so cosa succederebbe se dovesse arrivare un bambino' : L'attrice Alessandra Mastronardi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa come conferma il successo raggiunto dalla serie televisiva 'L'Allieva' che la vede protagonista con il collega Lino Guanciale. Il personaggio di Alice Allevi ha conquistato milioni di telespettatori italiani ma la Mastronardi è anche annoverata tra le protagoniste della fiction 'I Medici' capace di vantare la partecipazione di artisti di caratura ...

Nations League - Movsisyan meglio di Dzeko : il capocanNoniere arriva dall'Armenia : Non ricordo come siamo arrivati negli Stati Uniti, ma per me era il mondo dei sogni". Calciatore grazie a suo padre - "il primo a crederci" - Movsisyan inizia a giocare nel Kansas City, salvo poi ...

Pensioni - arriva la tredicesima : occhio alle date (Non le stesse per tutti) : Pensioni dicembre 2018: tra pochi giorni arriva la tredicesima, oltre al "solito" assegno. Per ritirarla, alcuni pensionati...

A casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale e Fedez si arrabbia : “Non potevamo aspettare dicembre ca**o?” : È il 16 novembre e casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale: un grande abete (finto) spruzzato di bianco per ricreare l’effetto neve è comparso infatti nel salone dell’attico di Chiara Ferragni e Fedez. Ma il rapper non ha apprezzato l’anticipo con cui sono comparsi gli addobbi in casa: “Non è un po’ presto per l’albero di Natale?“, ha scritto infatti in una storia su Instagram rivolgendosi ...

Bollette gas Non pagate - arriva la nuova prescrizione a partire da gennaio 2019 : Bollette del gas: una vera e propria rivoluzione che favorirà molti utenti che si vedono richiedere il pagamento di importi relativi ad anni passati. Da gennaio 2019, anche per le Bollette del gas, arriva la prescrizione a due anni. Bollette del gas, rivoluzione a partire da gennaio 2019 Maxi conguagli addio dunque: a marzo 2018 è stato il turno delle Bollette elettriche, a gennaio quello delle Bollette del gas e a marzo del 2019 sarà il turno ...

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria arrivata nel quarto periodo. Non era facile”; Micov : “Disputato un buon incontro” : L’Olimpia Milano espugna Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Simone Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la ...

Arriva una tassa su Coca Cola e altre bevande : in che consiste. Ma Non sarà troppo? : Per il governo italiano è il momento della copertura finanziaria. Nessuno, dal più piccolo imprenditore, al governo, passando per gli enti pubblici, può permettersi di fare promesse se non garantisce una copertura economica per le proprie manovre/investimenti. E c’è da dirlo, l’amministrazione giallo-verde, di promesse, ne ha fatte un bel po’. Proprio in questi, in commissione finanze, si discute proprio sulle tasse (vecchie e nuove) che il ...

Michelle Hunziker svela : «Il quarto figlio? Ci stiamo provando ma Non arriva» : Michelle Hunziker si racconta a Mattino Cinque e svela la difficoltà ad allargare la sua bellissima famiglia. Dopo Aurora, nata durante il matrimonio con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste avute...