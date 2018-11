NoiTel Mobile supporterà il 4G da maggio 2019

NoiTel Mobile anticipa tutti e presenta il nuovo listino di offerte per Natale : Noitel Mobile, operatore virtuale che si appoggia a rete TIM, ha deciso di lanciare in vista di Natale una serie di offerte a partire da 2,50 euro al mese L'articolo Noitel Mobile anticipa tutti e presenta il nuovo listino di offerte per Natale proviene da TuttoAndroid.