No | WhatsApp non sta cancellando i messaggi degli utenti

WhatsApp non è sicuro : ci sono falle nel sistema che permettono di spiare le chat - ecco come si fa : Ci sentiamo sempre più sicuri nell’utilizzare le chat di messaggistica, soprattutto WhatsApp, ma in fondo così sicuro non è. Nonostante la crittografia end-to-end l’app presenta una falla nel sistema che permette a terze persone di leggere le nostre conversazioni di nascosto, e senza ricorrere a difficili escamotage. WhatsApp Web, ovvero la versione browser e desktop di WhatsApp, è il metodo meno sicuro per scambiarsi messaggi. ...

A partire da oggi - WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive : WhatsApp ha stretto un accordo con Google per fare in modo che i backup dell’applicazione di messaggistica non gravino più sullo spazio di […] L'articolo A partire da oggi, WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive proviene da TuttoAndroid.

Boca-River : troppe richieste - il presidente cambia foto su WhatsApp : 'Non ho biglietti!' : Tutti pazzi per il Superclasico: è arrivato il momento di Boca Juniors-River Plate e la situazione in Argentina è diventata bollente. Il 10 novembre match d'andata alla Bombonera, ritorno previsto il ...

WhatsApp : non solo gli hacker. Ora anche Telegram se ne fa beffe : WhatsApp è, certo, l'applicazione di messaggistica più diffusa e popolare al mondo, e ciò viene continuamente dimostrato anche dall'uso che i truffatori ne fanno nel ghermire i dati degli utenti, e dalle iniziative di contrasto varate dai concorrenti, tra cui l'iper ...

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

WhatsApp - come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi : WhatsApp, ecco come tutelare la propria privacy Foto WhatsApp, come entrare nelle chat invisibili e non mostrare gli accessi Gli utenti che utilizzano l'app di messaggistica, WhatsApp, conoscono alla ...

Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non in Rubrica : Volete sapere Come inviare messaggi WhatsApp a numeri non inseriti in Rubrica e senza che dobbiate per forza memorizzarli? Ecco la soluzione inviare un messaggio WhatsApp anche ad un numero non memorizzato nei contatti WhatsApp contata oltre 1 miliardo e mezzo di utenti e diverse volte mi è capitato di iniziare una chat WhatsApp senza […]

«McDonald's - buono sconto da 50 euro» : lo avete ricevuto su WhatsApp? Non cliccateci - ecco perché : ' McDonald's festeggia i 50 anni del Big Mac!', con un buono spesa di 50 euro spendibile nella catena di fast food presente in tutto il mondo: avete ricevuto anche voi questo messaggio su Whatsapp? Ebbene, non cliccateci e non cascateci perché è qualcosa di peggio di una bufala: è una vera e propria truffa . Ascolti Tv givoedì 18 ...

Come spiegare WhatsApp alle mamme (e alle nonne) : mamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i messaggi più bellimamme che scrivono su WhatsApp, i ...

Trucchi e Segreti di WhatsApp che forse non sapete : Abbiamo raccolto diversi Trucchi e Segreti dell’app di messaggistica numero 1 al mondo. Ecco qualche trucchetto di WhatsApp Trucchi e Segreti di WhatsApp che forse non sapete WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Oltre 1 miliardo di utenti la utilizzano ma solo per inviare e ricevere messaggi, foto, video e […]

WhatsApp sta già implementando gli annunci nelle storie - anche se non sono ancora attivi : Come annunciato nei giorni scorsi WhatsApp sta lavorando agli annunci nelle storie e la nuova versione beta inizia a implementare il codice necessario. L'articolo WhatsApp sta già implementando gli annunci nelle storie, anche se non sono ancora attivi proviene da TuttoAndroid.