No Tav | la resa di Appendino | il vice in piazza con il tricolore 

Grande Fratello Vip 2018 - diretta otTava puntata : Maria Monsè eliminata. Sorpresa per Walter Nudo in lacrime : Ci siamo, è appena iniziata l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 , che seguiremo come sempre in diretta minuto per minuto su Leggo.it . Questa sera scopriremo chi sarà elimnato tra Alessandro ...

Sossio e Ursula oggi - dedica a sorpresa di notte : il video che nessuno si aspetTava : Uomini e Donne news, Sossio e Ursula dopo Temptation Island Vip Chiunque abbia visto Sossio e Ursula chiarirsi a Uomini e Donne sa bene che lei non era per niente sicura di voler chiudere. O meglio: ha più volte detto che non avrebbe voluto avere più nulla a che fare con lui, ma ha anche […] L'articolo Sossio e Ursula oggi, dedica a sorpresa di notte: il video che nessuno si aspettava proviene da Gossip e Tv.

WTA Wuhan – Sloane Stephens sorpresa all’esordio : KonTaveit trionfa in rimonta : Sloane Stephens sconfitta all’esordio nel WTA di Wuhan: la tennista americana si arrende a Kontaveit al terzo set Esordio amaro per Sloane Stephens nel WTA di Wuhan. La tennista americana è costretta ad abbandonare il torneo cinese già al primo turno, sconfitta dalla numero 27 al mondo, Anett Kontaveit. Stephens, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta in 2 ore e 34 minuti. Kontaveit è stata brava a non ...

Tria a sorpresa sulla manovra : cerchiamo di abbassare l'Irpef - sì a Tav e Tap : quanto anticipato davanti alla platea della Confartigianato dal ministro dell'Economia che si è detto favorevole a sbloccare le grandi opere al centro delle polemiche -

Moratti a sorpresa : “sTavo per comprare il Bari” : Massimo Moratti ha parlato del ritorno in campo di Berlusconi e dell’offerta per l’acquisto del Bari saltata solo all’ultimo L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, è stato vicino all’acquisto del Bari. Il club pugliese è finito poi nelle mani di De Laurentiis, ma Moratti ha svelato alcuni retroscena dell’accaduto: “Qualche tempo fa mi hanno offerto il Bari adesso ceduto ad Aurelio De ...