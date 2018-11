: Nissan giù del 6% dopo arresto Ghosn - NotizieIN : Nissan giù del 6% dopo arresto Ghosn - Cyber_Feed : • Cyber News • #Nissan giù del 6% dopo arresto Ghosn - TelevideoRai101 : Nissan giù del 6% dopo arresto Ghosn -

L'del presidente dell'alleanza-Renault-Mitsubishi Motors,Carlos, si ripercuote come prevedibile sul titolo dellaa Tokyo, con un crollo di oltre il 6%,l'ampia correzione di ieri a Parigi delle azioni della Renault. I media nipponici parlano di una necessaria revisione della strategia dell' intero gruppo, in particolarele dichiarazioni dell'ad della, Hiroto Saikawa,che si riferiva all'accentramento "di troppo potere in una sola persona, per tropppo tempo".(Di martedì 20 novembre 2018)